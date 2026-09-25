Le début n'a pas été parfait, mais il a offert des signes prometteurs à Xavi Hernandez pour ses grands débuts à la tête du staff technique de la sélection des Pays-Bas, après que les Néerlandais ont arraché un match nul palpitant face à l'Allemagne sur le score de 1-1, alors qu'ils étaient menés jusque dans les dernières minutes, lors de leur entrée en lice en Ligue des nations européenne.

Le technicien espagnol a exprimé sa grande satisfaction quant à la prestation de ses joueurs, affirmant que les Pays-Bas avaient été la meilleure équipe du match, en particulier durant la seconde période.

Xavi a déclaré lors de la conférence de presse tenue après la rencontre disputée à la Johan Cruyff Arena d'Amsterdam : « Je suis satisfait car nous avons très bien joué. Honnêtement, je pense que nous avons été meilleurs que l'Allemagne. »

L'Allemagne avait ouvert le score en première période, après que les Pays-Bas eurent souffert d'une certaine nervosité et d'une incapacité à imposer leur style, avant de réagir après la pause et d'intensifier leur pression à la recherche de l'égalisation.

Xavi a reconnu que son équipe n'avait pas affiché le visage escompté durant les 45 premières minutes, précisant : « Nous étions peut-être un peu nerveux en première période, mais la façon dont nous avons joué en seconde période était la bonne. »

Le technicien espagnol a salué la réaction de ses joueurs après avoir été menés au score, estimant que ce qu'ils ont montré après la pause reflète le caractère et l'ambition qu'il souhaite ancrer au sein de la sélection.

Il a déclaré : « Nous avons montré du caractère, de l'ambition, une volonté de gagner et un bon enthousiasme. Ce qui m'a le plus plu, c'est assurément le caractère des joueurs en seconde période, lorsque nous étions menés au score, ainsi que leur attitude et leur mentalité. »









Les Pays-Bas ont réussi à égaliser dans le temps additionnel, grâce à un but inscrit par Cody Gakpo, repartant ainsi avec un point de cette rencontre inaugurale au début de l'ère Xavi.

Xavi a affirmé que la maîtrise du ballon, le pressing intense et la récupération de la possession constituent des éléments essentiels du style des Pays-Bas pour la période à venir.

Il a expliqué : « Nous avons pressé fort, nous avons récupéré le ballon et nous avons pris l'initiative », insistant sur le fait que la prestation de la seconde période doit devenir une norme durable pour l'équipe.

Il a ajouté : « C'est la voie à suivre, et cela doit être la norme pour l'équipe néerlandaise. »

Le technicien espagnol a indiqué qu'il n'avait pas été surpris par ce qu'avaient montré ses joueurs lors du match, affirmant que les traits de ce caractère s'étaient déjà manifestés durant les entraînements.

Il a déclaré : « Nous l'avions déjà montré à l'entraînement, et la manière de s'entraîner est la manière de jouer. »

Xavi espère s'appuyer sur ce match nul lors de la prochaine rencontre, lorsque les Pays-Bas affronteront la Serbie dimanche, pour le deuxième test du technicien espagnol avec la sélection néerlandaise.











