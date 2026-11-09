Xavi Hernández, le sélectionneur des Pays-Bas, a profité de son apparition devant les médias pour adresser un message important mêlant éloges et reconnaissance à Frenkie de Jong, la star du Barça.

Xavi n'a pas ménagé ses mots pour louer de Jong, qu'il considère comme l'un des footballeurs les plus complets de la scène internationale, et estime que sa valeur n'est pas toujours appréciée à sa juste mesure.

Le journal Sport a publié les déclarations de Xavi lors de la conférence de presse, où il a affirmé : « De Jong n'obtient pas la reconnaissance suffisante, mais pas de la part des entraîneurs. Si vous les interrogez, ils diront que c'est le meilleur. Ils regardent Frenkie tous les jours. »

Xavi a voulu mettre en lumière le regard que portent sur le joueur les personnes qui travaillent constamment avec lui, le sélectionneur estimant qu'une partie des critiques adressées à de Jong, ou l'absence de reconnaissance du public à son égard, est liée à la difficulté de comprendre certains aspects liés au jeu.

Il a poursuivi : « De Jong me connaît et connaît les membres du staff technique de la sélection. Il connaît notre philosophie, et il sera un joueur important. Il possède tous les atouts nécessaires pour livrer une bonne prestation, et c'est aussi un leader. »

Ces déclarations révèlent clairement le rôle que Xavi compte confier à Frenkie de Jong dans la nouvelle étape des Pays-Bas.

La connaissance mutuelle entre les deux hommes et la confiance du sélectionneur dans les capacités de de Jong pourraient faire de la star du Barça l'un des éléments essentiels de la sélection néerlandaise.

Parmi les autres sujets concernant de Jong que Xavi a abordés figure la possibilité de le faire jouer au milieu de terrain aux côtés du joueur du Borussia Dortmund, Joey Veerman.

Xavi ne doute pas de la capacité des joueurs à évoluer ensemble, et il a eu recours à son expérience personnelle en tant que joueur pour expliquer les raisons qui font que les grands joueurs trouvent toujours un moyen de s'entendre sur le terrain.

Il a déclaré : « Beaucoup disaient qu'Iniesta et moi ne pouvions pas jouer ensemble. Vous y croyez ? Mais regardez ce qui s'est passé ensuite. J'ai de l'expérience en la matière. Et bien sûr, Joey Veerman et Frenkie de Jong peuvent jouer ensemble. »

Il a précisé : « Il est possible qu'ils jouent ensemble. Veerman affiche de bons niveaux avec Dortmund, et de Jong est un joueur de très haut niveau. Il peut aider l'équipe. Nous avons de bons joueurs, et tout le monde peut jouer les uns à côté des autres. Eux aussi le peuvent, sans le moindre doute. »

Ce message reflète la volonté de Xavi de bâtir une équipe où il ne serait pas contraint de sacrifier le talent pour des considérations d'harmonie tactique.

Au-delà de Frenkie de Jong, Xavi a également évoqué d'autres noms présents dans sa liste. À propos de Donyell Malen, il a expliqué qu'il considère que le poste d'avant-centre est le plus adapté pour lui, bien qu'il soit également capable de jouer sur le côté droit.

Xavi a aussi abordé l'absence de Memphis Depay, expliquant que cela est lié à la nécessité de jouer régulièrement et de retrouver sa condition physique.

Mais il a laissé la porte ouverte à un retour de Depay, ajoutant : « Nous sommes ouverts à faire appel à un joueur de ce type ; il possède la qualité et la capacité à faire la différence. »