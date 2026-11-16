Xavi explique pourquoi Quinten Timber est titulaire ; Van der Vaart donne aussitôt son avis

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Xavi choisit Quinten Timber pour remplacer Frenkie de Jong, blessé, lundi face à l’Allemagne en Ligue des nations. Le sélectionneur des Pays-Bas explique à la NOS les raisons de son choix.

« Il est capable de jouer aussi bien en défense qu’en attaque. Quinten peut couvrir tout le terrain », déclare Xavi depuis l’Olympiastadion de Berlin.

« Il y aura beaucoup de transitions. Et il en est capable. Quinten peut s’adapter à toutes les situations sur le terrain », affirme le sélectionneur des Pays-Bas, qui accorde une grande confiance au remplaçant de De Jong.

On demande ensuite à Xavi si la titularisation de Timber change quelque chose pour Joey Veerman. Le milieu de terrain du Borussia Dortmund doit-il reprendre le rôle de De Jong ?

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« Aujourd’hui, c’est différent. L’Allemagne exerce un pressing et joue parfois en marquage individuel. Nous devons sortir de la pression et trouver le joueur dans la deuxième ligne », explique Xavi au sujet de la manière dont il compte affronter l’équipe allemande.

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« Ils doivent gagner. Ce sera donc un match intéressant. Ce sera différent, car nous allons attaquer et défendre autrement. Ils jouent dans un système différent de celui de la Grèce », estime l’entraîneur espagnol, qui s’attend à un autre type de rencontre que vendredi dernier.

« Nous allons nous adapter au match. Mais nous allons bien jouer. L’Allemagne veut avoir le ballon, et nous aussi. Il y aura donc beaucoup de transitions. L’objectif est d’avoir le ballon, mais ils veulent la même chose. »

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L’Allemagne doit gagner pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des nations en terminant deuxième. Selon Xavi, cela ne change rien à la façon de jouer des Pays-Bas. « Ni notre système ni notre état d’esprit. Nous voulons gagner et faire impression. C’est donc un bon test pour nous. »

Rafael van der Vaart comprend le choix de Quinten Timber. « L’Allemagne a un bon milieu de terrain. Il faut donc un joueur dynamique, capable de récupérer des ballons. »

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« Teun Koopmeiners est un bon joueur. Quand on mène largement contre la Grèce, je comprends qu’il entre en jeu. Mais je ne suis pas surpris que Xavi choisisse Quinten Timber aujourd’hui », conclut le consultant.