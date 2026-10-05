Xavi et les Pays-Bas passés au crible : « Toujours aussi fragiles que sous Ronald Koeman »

Valentijn Driessen n’est pas convaincu par l’équipe des Pays-Bas dirigée par Xavi Hernández après la trêve internationale, écrit-il dans sa chronique dans De Telegraaf. Les Pays-Bas ont péniblement battu la Serbie à deux reprises (1-2 et 2-1) et ont fait match nul contre l’Allemagne (1-1) et la Grèce (2-2).

« Tant au niveau du résultat que du jeu, les Pays-Bas ont tout juste obtenu une très maigre moyenne face à trois adversaires tous nettement inférieurs au classement mondial de la FIFA. La fébrilité observée sous Ronald Koeman est encore loin d’avoir disparu sous l’autorité de Xavi », juge Driessen, qui estime que l’Espagnol a besoin de plus de temps.

Le Westlandais de 63 ans se demande surtout où se trouve désormais le nouveau point d’appui. « Xavi s’est mis à expérimenter dans sa manière de jouer à partir de l’Allemagne, et il ne s’est plus arrêté jusqu’au deuxième duel contre la Serbie. »

« Au milieu de terrain, l’Espagnol a failli payer en Grèce le prix de ses jongleries avec Ryan Gravenberch et Tijjani Reijnders. Ils ont leur place chez les Pays-Bas, parce qu’il n’existe pas d’alternatives sérieuses pour eux deux », estime Driessen.

Selon le journaliste critique, aucun remplaçant de Frenkie de Jong n’a encore été trouvé. « Joey Veerman a été rappelé par Xavi. Le natif de Volendam est de retour dans le paysage en tant que maître à jouer, mais savoir s’il peut faire oublier à Xavi son chouchou et relais désigné Frenkie de Jong… Pour cela, Veerman a été trop irrégulier. »

Driessen se montre aussi critique envers la défense néerlandaise, composée de Bart Verbruggen et des valeurs sûres Virgil van Dijk, Denzel Dumfries et Micky van de Ven. « Étonnant, car cette défense reste particulièrement vulnérable malgré le statut international du quatuor et leur image. » Selon le chef du football de De Telegraaf, Xavi doit rapidement trouver une solution à ce problème.

« Xavi n’est pas encore un génie tactique », estime Driessen. « Se mettre à danser la polonaise après deux victoires contre le 43e mondial serait totalement déplacé. Les quatre matches internationaux de Ligue des nations ont soulevé plus de questions que de réponses sur les Pays-Bas et les qualités de Xavi. »