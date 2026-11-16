Xavi dévoile le onze des Pays-Bas : voici le remplaçant de Frenkie de Jong

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Les Pays-Bas affrontent l’Allemagne lundi, trois jours après leur éclatante victoire 7-0 contre la Grèce à la Johan Cruijff ArenA. Le sélectionneur Xavi a désormais dévoilé sa composition, avec Quinten Timber pour remplacer Frenkie de Jong, forfait sur blessure. Le choc à l’Olympiastadion de Berlin débutera à 20 h 45.

De Jong a dû renoncer samedi en raison d’une blessure et sera donc absent à Berlin. Xavi avait déjà dû se passer de Virgil van Dijk et Brian Brobbey, qui avaient ainsi manqué la victoire 7-0 contre les Grecs.

Bart Verbruggen gardera les buts lundi en Allemagne. Aucun changement en défense : de droite à gauche, Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven et Jurriën Timber seront titulaires.

Quinten Timber prend la place de De Jong au milieu de terrain. Joey Veerman et Tijjani Reijnders complètent l’entrejeu des Pays-Bas.

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Pas de nouveau visage non plus en attaque pour les Pays-Bas. Crysencio Summerville a ouvert le score contre la Grèce et aura une nouvelle occasion de jouer à droite. Donyell Malen, lui aussi buteur, occupera la pointe de l’attaque, tandis que Cody Gakpo devra apporter le danger depuis la gauche.

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Les Pays-Bas occupent la tête du groupe B de la Ligue des nations, avec 11 points en cinq matches. L’Allemagne suit l’équipe de Xavi à trois points et occupe la troisième place.

Composition de l’Allemagne : Ter Stegen ; Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown ; Kimmich, Pavlovic ; Gruda, Wirtz, Scherhant ; Havertz

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Composition des Pays-Bas : Verbruggen ; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, J. Timber ; Q. Timber, Veerman, Reijnders ; Summerville, Malen, Gakpo.