Xavi désigne le principal responsable de la première mi-temps dramatique des Pays-Bas

Xavi a fait son mea culpa jeudi soir au micro de la NOS. Le sélectionneur espagnol assume l’entière responsabilité de la première période dramatique des Pays-Bas.

À la pause du match contre la Grèce (2-2), la sélection néerlandaise était menée 2-0. Sur les deux buts grecs, la défense des Pays-Bas était complètement mal placée.

Offensivement aussi, l’équipe de Xavi n’a absolument rien montré. Après la rencontre, Xavi désigne le principal responsable du jeu lamentable de son équipe en première période : lui-même.

« Je ne suis pas content du résultat. Nous avons été vraiment très mauvais en première mi-temps. C’est ma faute. Je n’ai pas placé les joueurs au bon endroit. Il n’y avait aucun tempo ni aucun rythme », a déclaré Xavi d’entrée.

« Nous n’avons pas bien joué. Nous n’avons pas eu assez de créativité. Heureusement, cela a fonctionné en seconde période. Il y a peut-être eu trop de changements par rapport au match précédent. C’est ma faute », a-t-il poursuivi.

Finalement, les Pays-Bas ont réussi à renverser le match en seconde période. Virgil van Dijk a repris un corner de la tête et Tijjani Reijnders a inscrit l’égalisation en fin de match.