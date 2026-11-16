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Après la déroute des Pays-Bas face à l’Allemagne (5-0), le sélectionneur Xavi Hernández a eu des mots durs pour ses joueurs. Au micro de la NOS, face à Jeroen Stekelenburg, le Catalan a surtout critiqué la mentalité de la sélection néerlandaise et annoncé des conséquences.

Après cette correction historique à Berlin, Xavi s’est immédiatement rendu dans le vestiaire pour demander des explications. « J’ai parlé aux joueurs parce que j’essaie de comprendre ce qui s’est passé. Avant tout, nous devons présenter nos excuses aux supporters, car nous n’avons pas joué au football aujourd’hui. Il n’y avait ni les principes ni les valeurs nécessaires, aucune combativité, rien du tout. »

Le sélectionneur peine à comprendre un tel écart avec la victoire précédente contre la Grèce (7-0). « Contre la Grèce, nous avons livré un match historique, avec de la combativité, de l’intensité, du rythme et de la passion. Aujourd’hui, c’était tout le contraire. Peut-être est-ce parce que je viens tout juste d’arriver, mais j’essaie de comprendre la mentalité des joueurs. Peut-être que c’est aussi ce qui fait défaut. »

Selon Xavi, les joueurs ont eux-mêmes reconnu ce qui n’avait pas fonctionné. « C’est bien que nous ayons parlé ensemble. Nous savons maintenant où nous en sommes. Nous avons les qualités pour accomplir de grandes choses, mais aujourd’hui, nous avons fait tout le contraire. Jusqu’à aujourd’hui, j’étais extrêmement fier de chaque joueur, mais c’est incroyable. C’est un choc pour moi en tant qu’entraîneur. »

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Malgré ses critiques appuyées, Xavi souligne qu’il ne s’est pas adressé à ses joueurs sous le coup de la colère. « Non, j’ai parlé sur le même ton que maintenant. D’habitude, j’essaie de comprendre chaque situation, mais nous ne pouvons absolument pas accepter cela. Dès aujourd’hui, beaucoup de choses doivent changer. Nous avons besoin de joueurs qui montrent la combativité nécessaire. »

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Interrogé sur les conséquences que cette piètre prestation pourrait avoir sur la sélection lors des prochains matches internationaux, Xavi répond : « Nous allons prendre des décisions. C’est ma responsabilité de sélectionneur. Nous avons maintenant jusqu’en mars. En tout cas, nous avons atteint notre objectif principal : nous sommes en quarts de finale de la Ligue des nations. Nous devons continuer à construire à partir de là. »

Xavi n’a pas voulu invoquer les absences du capitaine Virgil van Dijk et du vice-capitaine Frenkie de Jong pour expliquer le résultat. Il n’a pas non plus cherché d’excuses tactiques. « Aujourd’hui, cela tenait à 99 % à nos principes et à nos valeurs sur le terrain. Nous nous sommes créé des occasions, mais nous avons aussi souffert parce que l’Allemagne a si bien joué. Les Allemands ont joué avec l’agressivité et l’état d’esprit que nous voulons justement voir chez nous. »

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Bien que les Pays-Bas accèdent aux quarts de finale malgré cette lourde défaite, Xavi considère ce match comme un sérieux avertissement. « C’était honteux aujourd’hui. Nous devons continuer à suivre les joueurs et analyser ce qui s’est passé. Dès aujourd’hui, nous repartons de zéro. Nous étions en train de construire quelque chose de bien, mais aujourd’hui, nous avons vu tout le contraire. Nous devons surtout présenter nos excuses aux supporters. »

Enfin, on demande à Xavi si cette défaite compte parmi les plus grandes déceptions de sa carrière dans le football. « Absolument, c’en est certainement une. Mais nous allons en tirer les leçons. C’est une situation difficile et les joueurs en apprendront beaucoup. » Le sélectionneur est surtout resté stupéfait par le contraste avec le match contre la Grèce. « Il y a trois jours, nous avions encore livré un match incroyable, tant dans l’état d’esprit que dans le jeu. Aujourd’hui, il ne restait absolument rien de cet état d’esprit. »