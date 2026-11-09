Xavi admiratif devant l'innovation de Flick et révèle la vérité sur le nouveau poste de De Jong

Personne ne s'attendait à voir Frenkie de Jong à ce poste : latéral droit lors du choc pour la première place face à l'Atlético de Madrid. C'est l'innovation avec laquelle Hansi Flick a surpris tout le monde, obligeant même Xavi Hernández, son ancien entraîneur, à s'arrêter pour commenter.

Après sa performance remarquée lors du match de Wimbledon (2-1), où il est entré en jeu en seconde période et a surpris l'Atlético de Madrid, débutant comme latéral droit avant de terminer la rencontre au milieu de terrain, de Jong a rejoint le groupe de la sélection néerlandaise lundi, dans la surprise générale quant à ce nouveau poste.

Xavi : ce n'est pas ce que je prévois

Xavi Hernández, actuel sélectionneur des Pays-Bas et ancien entraîneur du FC Barcelone, a lui aussi exprimé en conférence de presse sa surprise face à ce poste, tout en saluant la polyvalence du joueur du Barça, un footballeur complet.

Xavi a précisé : « Hier contre l'Atlético, de Jong a joué latéral, ce n'est pas ce que je prévois, même si je l'ai aussi utilisé comme défenseur central au Barça. »

Il a ajouté : « Mais ce dont je suis sûr, c'est que Frenkie est un joueur de très haut niveau, capable d'évoluer à n'importe quel poste, que ce soit comme sentinelle ou comme milieu de terrain. C'est un joueur de très haut niveau. »

Par ces mots, Xavi a résumé la réalité de de Jong : un joueur qu'aucun poste ne limite, mais qui façonne lui-même le poste.

L'innovation de Flick fait débat

Ce qu'a fait Flick n'était pas un simple changement contraint, mais une innovation tactique : lors d'un match où la première place était en jeu, il a placé sa confiance en de Jong pour verrouiller le flanc droit, puis rééquilibrer le milieu dans les minutes décisives.

C'est précisément ce qu'a salué Xavi : la polyvalence du Néerlandais et sa capacité à être sentinelle (numéro 6), milieu de terrain, défenseur central et désormais latéral droit, sans rien perdre de sa qualité.

Les Pays-Bas en tête

De Jong rejoint désormais le groupe de la sélection néerlandaise, qui domine le deuxième groupe de la Ligue des nations de l'UEFA avec huit points sur les douze possibles.

Les Pays-Bas accueillent la Grèce, qui compte également huit points, vendredi, et se déplacent en Allemagne, qui compte cinq points, lundi.

Alors que Xavi réfléchit à la manière d'exploiter ce joyau polyvalent avec la sélection, la question demeure au Barça : Flick a-t-il découvert un nouveau poste pour de Jong, ou n'est-ce qu'une solution d'urgence lors d'une soirée folle au Metropolitano ?