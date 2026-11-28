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Xabi Alonso, entraîneur de Chelsea, est revenu sur les raisons de la défaite de son équipe sur la pelouse de Nottingham Forest (3-2), hier, vendredi, en Premier League, reconnaissant que Chelsea traverse une période difficile.

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Interrogé sur les raisons de la défaite, Alonso a déclaré aux médias à l'issue de la rencontre : « Beaucoup de choses ne se sont pas passées comme nous le voulions, c'est certain. Nous avons du mal à conserver le score. Nous avons encaissé le premier but. C'est la première chose qui n'a pas fonctionné. »

Il a ajouté : « Ensuite, quand ils ont marqué le deuxième, c'était 2-1 et il restait encore du temps à jouer. Alors, encaisser le troisième but a rendu les choses très, très difficiles. Nous traversons un moment difficile en matière de solidité et de confiance. Nous devons travailler pour trouver des solutions. Nous devons trouver des solutions pour retrouver cette confiance dans le jeu. C'est la seule façon. »

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Interrogé sur un éventuel regret d'avoir aligné Wesley Fofana d'entrée, malgré les insultes dont il a été la cible de la part des supporters de Chelsea, le technicien espagnol a insisté sur la nécessité de faire bloc : « Nous devons rester unis. Tous ceux qui sont dans le vestiaire, chaque membre de l'équipe, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin d'aide, et nous devons traverser cela ensemble. Nous n'écartons personne. »

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Au sujet de la baisse de confiance au sein du groupe et de la question de savoir si les joueurs assimilent les messages qu'il tente de leur transmettre, il a répondu : « Nous travaillons, nous essayons de trouver des solutions, nous essayons de donner le maximum, mais les choses ne se passent pas comme nous le voulons. Et je ne conçois pas le football autrement qu'en essayant de travailler, et d'essayer encore. Même quand les choses ne vont pas bien. »

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L'ancien entraîneur du Real Madrid a poursuivi : « Parce que si nous voulons accomplir quelque chose, cela doit venir de nous. Personne ne viendra de l'extérieur nous apporter la solution et le travail dont nous avons besoin, la qualité dont nous avons besoin, la mentalité dont nous avons besoin. Cela doit venir de l'intérieur de l'équipe. »

À la question de savoir s'il avait parlé avec Fofana après le match, il s'est contenté de répondre : « Non. »

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À la suite de ce résultat, Chelsea reste bloqué à 16 points, à la huitième place, tandis que Forest porte son total à 12 points, au 14e rang du classement de la Premier League.

Le Brésilien Igor Jesus a ouvert le score pour les locaux dès la cinquième minute : à la réception d'un centre de Daniel Muñoz dans la surface, il a envoyé une superbe frappe directement au fond des filets, offrant à son équipe un début de match idéal.

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Nottingham Forest a regagné les vestiaires avec un but d'avance malgré la possession de Chelsea, l'équipe londonienne peinant à percer la défense des locaux, alors que Forest se montrait plus efficace dans l'exploitation des espaces.

Dès l'entame de la seconde période, Morgan Gibbs-White a doublé la mise sur penalty à la 51e minute, sanction accordée par l'arbitre après un accrochage de Wesley Fofana sur l'attaquant Liam Delap, alors que ce dernier tentait de déborder le défenseur français.

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Chelsea n'a pas tardé à réagir : le Néerlandais Emmanuel Emegha, entré en jeu, a réduit l'écart à la 54e minute en reprenant un ballon repoussé sur une frappe de Pedro Neto.

Mais Gibbs-White a de nouveau creusé l'écart pour Nottingham Forest en inscrivant son doublé, le troisième but de son équipe, à la 73e minute, avant qu'Emegha ne réduise encore la marque à la 89e minute. La rencontre s'est achevée sur la victoire des locaux (3-2).

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Ce résultat accentue la pression sur Chelsea et son entraîneur Xabi Alonso, après la lourde défaite concédée face à Leeds United (4-1) à Stamford Bridge, et le revers contre Sunderland (1-0) lors de la journée précédente.