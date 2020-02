WTF - Hacké, le Barça annonce le retour de Neymar

Les fans du barça auraient pu se réjouir en constatant les publications de plusieurs comptes Twitter du samedi. Un photomontage annonçant le comeback de Neymar au Camp Nou a été en ligne pendant plusieurs minutes.

FC Barcelona's Twitter accounts have been hacked, which is why messages from outside our club have appeared, and which have been reported and deleted. The tweets were made through a third-party tool for data analytics.