Wim Kieft garde toute sa confiance en l’international néerlandais Donyell Malen. C’est ce qu’assure l’ancien buteur de renom dans sa chronique publiée dans De Telegraaf.

Kieft nourrissait de grands espoirs pour Malen dans cette Coupe du monde : « Il était au sommet de sa forme à l’AS Roma, il enchaînait les buts et allait en faire de même avec les Oranje. »

« Après deux matchs amicaux et les deux premières rencontres de Coupe du monde contre le Japon et la Suède, Malen doit toutefois veiller à ne pas emprunter le chemin qui mène de l’attaquant à l’ailier droit, puis au banc face à la Tunisie, d’autant que ses concurrents, Brian Brobbey et Crysencio Summerville, sont en forme », analyse Kieft.

Néanmoins, l’ancien buteur estime que le sélectionneur Ronald Koeman pourrait accorder une dernière chance à l’attaquant de 27 ans, probablement sur l’aile droite, face à la Tunisie : « Les Pays-Bas sont déjà qualifiés pour le tour suivant, et il serait judicieux de ne pas perdre Malen pour la suite de la compétition. Il manquera sans doute de confiance, mais il n’a disputé que deux matchs de Coupe du monde jusqu’ici. »

« Il se peut que Koeman ait cruellement besoin de Malen plus tard dans la compétition. Ce serait idéal pour le joueur s’il parvenait à marquer contre la Tunisie », conclut l’analyste amstellodamois.

En 55 sélections, l’attaquant a marqué treize buts et délivré neuf passes décisives.

Malen pourrait même avoir de la chance : ses concurrents directs, Summerville et Memphis Depay, sont eux-mêmes sous pression avant d’affronter la Tunisie.