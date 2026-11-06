Il n'a pas encore dépassé ses dix-sept ans, mais il est déjà sur le point d'inscrire son nom dans l'histoire du football allemand, après être devenu l'un des talents montants les plus en vue de la Bundesliga et avoir réussi à attirer le regard de Jürgen Klopp, le sélectionneur de l'équipe nationale allemande, se rapprochant ainsi d'une étape exceptionnelle qui pourrait faire de lui le troisième plus jeune joueur à porter le maillot de la Mannschaft de toute l'histoire.

Il s'agit de Wael Mohya, le talent du Borussia Mönchengladbach, qui s'apprête à saisir sa chance avec l'équipe nationale allemande A, après que Klopp l'a convoqué dans une liste comprenant six joueurs destinés à occuper les postes offensifs derrière l'avant-centre, bien qu'il ne soit encore âgé que de dix-sept ans, ce qui fait de lui le plus jeune élément du groupe avec un écart considérable.

La belle prestation de Mohya face à Stuttgart, lors du match qui s'est soldé par une victoire de Mönchengladbach 3-2, a été le tournant le plus marquant de sa carrière, après avoir livré une performance remarquable et sauvé son équipe d'une nouvelle défaite en Bundesliga, confirmant à tous qu'il possède un talent exceptionnel qui dépasse les limites de son âge.

Après avoir attiré les regards avec son équipe et participé pour la première fois avec la sélection allemande des moins de 21 ans, le joueur est devenu le centre d'intérêt du staff technique de l'équipe première, Klopp ayant estimé que le moment était venu de lui donner sa chance.

Mais la convocation de Mohya n'a pas été qu'une simple récompense pour sa belle forme : elle a également mis fin à une bataille autour de son avenir international, lui qui avait le droit de représenter l'Allemagne ou le Maroc, étant né de parents marocains.

Le joueur avait déjà évoqué son ambition de représenter l'équipe nationale allemande, déclarant au journal « Bild » : « L'expérience avec les moins de 21 ans a été une étape idéale pour moi, et mon objectif est bien sûr de devenir un jour un joueur international avec l'équipe A. Je vais continuer à travailler de toutes mes forces, mais mon attention est actuellement focalisée sur Mönchengladbach. »

Selon le journal allemand, la Fédération marocaine de football a déployé des efforts pour convaincre le joueur de représenter le Maroc, mais Mohya semble avoir tranché son choix en faveur de l'Allemagne, le pays où il est né le 31 décembre 2008.

Et s'il participe face à la Serbie ou aux Pays-Bas, il deviendra le troisième plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe nationale allemande, et mettra par ailleurs fin à toute polémique concernant son avenir international.

Mönchengladbach a failli perdre son joyau gratuitement

Le parcours de Mohya vers l'équipe première n'a pas été facile ; le Borussia Mönchengladbach a même failli perdre son talent montant sans contrepartie.

Le joueur est né dans la ville de Mettmann, a grandi à Mönchengladbach et a débuté sa carrière avec le club du SV Straelen, avant de rejoindre l'académie du Borussia à l'âge de sept ans.

Le 13 décembre 2025, il a disputé son premier match en Bundesliga face à Wolfsburg, mais son arrivée à ce stade n'était pas garantie, après l'expiration de son contrat avec l'académie du club en juin 2025, période durant laquelle il est resté sans contrat pendant plusieurs jours, la direction étant alors concentrée sur l'avenir de Kilian Sauk.

L'intervention du directeur général Stefan Stegemann est venue sauver le club de la perte d'un talent exceptionnel, après qu'il eut été séduit par les capacités du joueur lors du tournoi du championnat des jeunes des moins de 17 ans, où il avait brillé face au Bayern Munich en inscrivant deux buts, avant d'ajouter un autre but en finale contre Leipzig.

Moins de 18 mois plus tard, la valeur marchande de Mohya a atteint environ 17 millions d'euros, sa cote ne cessant de grimper, faisant de lui l'un des talents les plus convoités du continent européen.

De grands clubs, dont le Bayern Munich, suivent de près l'évolution du joueur, mais l'entraîneur de Mönchengladbach, Alexander Blessin, assure que la célébrité n'a pas changé sa personnalité, déclarant : « Je n'ai pas le sentiment qu'il traverse le moindre changement dans sa conscience ou sa personnalité, il est tout simplement Wael. »

De la garde d'enfants aux rêves de gloire

Malgré tout le bruit qui entoure son nom, Mohya conserve toujours sa simplicité : il travaillait il y a quelques mois encore dans une école primaire, dans le cadre d'un programme de garde d'enfants après la fin de la journée scolaire.

Le joueur a révélé en janvier dernier qu'il avait convenu avec ses parents de consacrer une année de volontariat au service de la communauté, qu'il a entamée durant l'été, dans le but d'obtenir un diplôme lui permettant d'accéder à l'école supérieure technique.

Au cours de cette expérience, il a hérité d'un surnom amusant qui l'accompagne encore dans les vestiaires du Borussia, celui de « Wafel », après qu'une petite fille de six ans, incapable de prononcer son prénom, l'eut appelé ainsi au lieu de Wael.

Le joueur a déclaré au journal « Bild » : « Il y avait une petite fille qui ne pouvait pas prononcer mon prénom, alors elle m'appelait toujours Wafel, et depuis ce temps le surnom m'est resté collé. »

Mohya entretient une relation étroite avec ses parents, qui gèrent ses affaires sportives et financières en collaboration avec l'agence « CAA Stellar », au point qu'il a révélé ne pas connaître le montant de son salaire au sein du club, expliquant : « Mes parents s'occupent de tout, je reçois une allocation mensuelle et je mène une bonne vie. »

Des millions l'attendent, mais la priorité va à Gladbach

Le salaire annuel de Mohya, primes comprises, reste inférieur à un million d'euros, mais son contrat, courant jusqu'en 2028, pourrait être prolongé moyennant une importante augmentation financière.

Les prévisions indiquent que son salaire pourrait atteindre environ deux millions d'euros en cas de renouvellement de son contrat avec le Borussia, une étape qui pourrait marquer le début d'une nouvelle phase financière dans sa carrière.

Malgré l'intérêt des grands clubs européens, le joueur ne semble pas pressé de partir, son attention étant actuellement focalisée sur l'aide à apporter à Mönchengladbach pour surmonter ses difficultés, tandis que le club préfère conserver son joyau jusqu'à ce que sa situation s'améliore, avant d'envisager de le vendre pour une somme colossale.

C'est ainsi que Wael Mohya est passé en peu de temps d'un talent méconnu qui a failli quitter son club gratuitement à l'un des noms montants les plus en vue en Allemagne, candidat à entrer dans l'histoire internationale, dans une histoire qui mêle talent précoce, humilité et bataille pour l'avenir.