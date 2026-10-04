Roy Keane, légende de Manchester United, a suscité l'étonnement sur le plateau de la chaîne ITV après avoir lancé une déclaration audacieuse au sujet de Jude Bellingham, à la suite de la large victoire de l'équipe d'Angleterre face à son homologue croate sur le score de 7-0, plaçant la star du Real Madrid dans une position exceptionnelle parmi les footballeurs.

Keane a affirmé, lors de son analyse du match, que Bellingham possède tous les atouts qui pourraient l'aider à devenir l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, soulignant que pour atteindre ce niveau, il lui faut d'abord éviter les blessures et préserver son équilibre mental tout au long de sa carrière.

Les déclarations de l'ancien joueur de Manchester United sont intervenues après une soirée exceptionnelle de Bellingham face à la Croatie, puisqu'il ne s'est pas contenté d'inscrire un but, mais a également délivré 3 passes décisives, se posant comme l'un des éléments les plus marquants de la grande victoire décrochée par l'équipe d'Angleterre.

L'influence de Bellingham ne s'est pas limitée à ses statistiques offensives, puisque Keane a aussi attiré l'attention sur ses déplacements incessants sans ballon, sa capacité à lire les espaces et à travailler avec intensité pour aider ses coéquipiers, ainsi que sur la personnalité de leader dont il fait désormais preuve sur le terrain malgré son jeune âge.

Lorsque Keane a évoqué la possibilité que Bellingham atteigne le rang des plus grands joueurs de tous les temps, le présentateur du plateau Mark Pougatch a semblé surpris par l'ampleur de l'éloge, lui demandant directement : « Vraiment ? De toute l'histoire ? », laissant entendre que les propos de Keane dépassaient le simple fait de le considérer comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération.

La réponse d'Ian Wright a été plus tranchée encore, puisqu'il a approuvé l'évaluation de Keane, estimant que Bellingham possède déjà le potentiel qui le rend capable d'atteindre une place exceptionnelle s'il poursuit sa progression sur cette voie.

Ce n'était pas la première fois que Bellingham recevait de grands éloges depuis le début de sa carrière européenne, après avoir fortement attiré les regards lors de son expérience avec le Borussia Dortmund, avant de poursuivre son éclat avec l'équipe d'Angleterre, notamment lors de la Coupe du monde 2022.

Depuis lors, le nom de Bellingham a été associé à des comparaisons avec plusieurs légendes du football anglais, parmi lesquelles Steven Gerrard, Frank Lampard et Paul Scholes, en raison de sa capacité à conjuguer la finition, la création d'occasions, la présence physique et l'influence dans les différentes zones du terrain.