Volte-face surprenante de Manchester United à l'égard de Bruno

Manchester United a tranché sa position vis-à-vis des offres des grands clubs européens désireux de s'attacher les services de l'une de ses stars, alors que la clôture du marché des transferts approche.

Des sources haut placées à Old Trafford ont confirmé à la « BBC » que le club n'a pas l'intention d'accepter la moindre offre pour le capitaine de l'équipe, Bruno Fernandes, avant la date limite des transferts le mois prochain. La surprise est même que sa position va au-delà d'un simple refus des offres, puisqu'il considère désormais le joueur comme « non à vendre, à aucun prix ».

La chaîne de radiodiffusion britannique avait appris la semaine dernière que le club turc de Galatasaray, aux côtés des clubs italiens de la Juventus et du Milan AC, étudiaient la possibilité de tester la position de Manchester United vis-à-vis de son capitaine.

Selon les informations, le club turc comptait présenter une offre dont la valeur finale atteindrait 50 millions d'euros (42,7 millions de livres sterling). Mais des sources au sein du club anglais estiment que Galatasaray perdrait son temps s'il tentait de soumettre une offre, alors que United tient à conserver Fernandes.

La position du club diffère cette fois de celle de l'été dernier, lorsqu'il avait laissé au joueur la liberté de décider au sujet de l'offre colossale présentée par Al-Hilal, en Arabie saoudite.

Fernandes avait ensuite reconnu s'être senti « blessé » par la position de son club à l'époque. United n'a jusqu'à présent reçu aucune offre officielle pour le joueur âgé de 31 ans, mais il affirme dans le même temps que Fernandes n'est pas à vendre, quel que soit le prix.

Il reste une saison au contrat du capitaine de la sélection du Portugal, avec une clause permettant une prolongation d'une saison supplémentaire, tandis que les informations indiquent que le joueur préfère rester.

La clause libératoire de 57 millions de livres sterling figurant dans le contrat de Fernandes a expiré, sans que le club et le joueur ne soient jusqu'à présent parvenus à un accord au sujet d'un nouveau contrat.

Manchester United dispose d'une position solide dans toute négociation éventuelle, mais la réaction des supporters à l'égard de Fernandes lors du match amical contre Leeds à Dublin la semaine dernière reflète l'ampleur des pressions que le club pourrait affronter s'il apparaissait qu'il ne fait pas tout son possible pour conserver son capitaine.

Fernandes a établi un record en Premier League avec 21 passes décisives la saison dernière, et il est le grand favori pour remporter le prix du meilleur joueur de Premier League pour la saison 2025-2026, à Manchester la semaine prochaine.

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