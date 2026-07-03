Volonté ou contamination alimentaire ? Huit joueurs tunisiens ont été contrôlés positifs au dopage

Selon des sources de presse fiables, plusieurs joueurs de l’équipe nationale tunisienne auraient été contrôlés positifs à la substance interdite clenbutérol lors de la Coupe du monde 2026. Les premiers éléments laissent penser qu’il s’agirait d’une contamination alimentaire plutôt que d’un dopage intentionnel.

Selon le journal britannique « Daily Mail », au moins huit joueurs de l’équipe nationale tunisienne présentent des traces de clenbutérol, substance interdite par l’Agence mondiale antidopage.

Selon les premières enquêtes, la contamination viendrait de la consommation de viande pendant le séjour de l’équipe au Mexique, et non d’une tentative d’améliorer les performances.

Les fédérations et les clubs des joueurs concernés ont été informés des résultats, mais aucune sanction ne devrait être prise, la contamination alimentaire ayant été démontrée.

Cette actualité survient après l’élimination prématurée des Aigles de Carthage de la Coupe du monde 2026, suite à trois défaites cinglantes contre la Suède (5-1), le Japon (4-0) et les Pays-Bas (3-1), qui ont entraîné le limogeage de l’entraîneur dès le premier match, une première dans l’histoire du Mondial.

Cette situation évoque des précédents au Mexique, où des tournois internationaux avaient déjà révélé des cas groupés de « clenbutérol » liés à la viande, notamment lors de compétitions continentales et de tournois de jeunes, avant que les enquêtes ne concluent à une contamination alimentaire à grande échelle.

Pour l’heure, la Fédération tunisienne de football n’a pas encore publié de communiqué officiel, tandis que la FIFA préfère rester muette sur le sujet.