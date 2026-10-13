« Voilà l'objectif » : Flick révèle la raison de sa décision surprise face à Galatasaray

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L'entraîneur allemand a défié les pronostics

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Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a révélé les raisons de son choix d'aligner Dani Olmo au poste de faux numéro neuf face à Galatasaray, ce mardi soir, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Flick a déjoué les pronostics en renonçant à titulariser le Brésilien Gabriel Jesus comme attaquant de pointe pour compenser l'absence de son compatriote Raphinha, blessé, préférant lancer Dani Olmo en faux numéro neuf.

Consultez la composition complète du Barça pour le match face à Galatasaray.

Dans des propos accordés à la chaîne Movistar Plus avant la rencontre, rapportés par le quotidien espagnol AS, Flick a estimé que le duel face au club turc ne serait pas simple, compte tenu du pressing attendu de la part des locaux, tout en insistant sur la confiance du Barça dans sa capacité à gérer ces conditions.

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Flick explique le choix d'Olmo

Au sujet de la décision d'aligner Dani Olmo au poste d'attaquant pour palier l'absence de Raphinha, le technicien allemand a expliqué : « C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire jouer Olmo aujourd'hui. Il peut conserver le ballon et le contrôler, et c'est bien là l'objectif. »

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Et d'ajouter : « Nous savons aussi que nous devons gérer le temps de jeu des joueurs et les charges physiques, d'autant que le prochain match aura lieu samedi ou dimanche. Nous devons donc aborder cela avec sagesse. »

Flick s'attend à un match difficile

Évoquant l'ambiance attendue dans le stade de Galatasaray, Flick a déclaré : « Ce sera un match difficile. À travers tous les matches que nous avons analysés auparavant, nous savons qu'ils vont nous presser, mais nous avons confiance en nous : le pressing et la capacité à y faire face font partie de nos armes. »

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Flick parle de Lamine Yamal et de la rotation

Interrogé sur la possibilité de laisser Lamine Yamal au repos, Flick a souligné que les joueurs de classe mondiale n'obtiennent généralement pas du repos facilement, expliquant que le staff technique est conscient de la nature de la situation actuelle et de l'importance de gérer le temps de jeu des joueurs.

Il a ajouté : « Pour moi comme pour les joueurs, disputer la Ligue des champions est quelque chose de capital. Je crois que le Barça n'avait pas réalisé un tel début depuis 19 ans, et cela nous donne confiance. »

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Flick : notre objectif est de gagner des titres, pas d'écrire l'histoire

Au sujet des ambitions du Barça cette saison, le technicien allemand a insisté sur le fait que l'objectif n'est pas tant d'inscrire des records historiques que de remporter des trophées.

Il a déclaré : « Nous voulons continuer à travailler de la même manière que nous l'avons fait jusqu'ici. Il ne s'agit pas d'écrire l'histoire : le plus important, c'est de gagner des titres et de continuer à travailler. »

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Le Barça espère poursuivre son début positif en Ligue des champions, en s'appuyant sur l'approche de Flick fondée sur la possession et le pressing, dans un match qui devrait imposer des défis physiques et tactiques à la formation catalane.