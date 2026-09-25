Voici la véritable raison pour laquelle le but de Van Dijk contre l’Allemagne a été refusé

Le but avec lequel Virgil van Dijk pensait donner l’avantage à l’équipe des Pays-Bas jeudi soir contre l’Allemagne a été refusé pour une autre raison que celle initialement avancée. Selon le média allemand Kicker, le but n’a pas été annulé en raison d’une faute de Brian Brobbey sur Marc ter Stegen, mais pour une autre raison.

Les Pays-Bas pensaient déjà ouvrir le score dans la Johan Cruijff ArenA après un peu plus de dix minutes de jeu. Au premier poteau, Van Dijk a dévié de la tête un corner de Cody Gakpo, avant que le ballon ne termine sa course au fond des filets au second poteau, hors de portée de Ter Stegen.

L’arbitre Alejandro Hernández Hernández a d’abord accordé le but, avant d’être rappelé par la VAR sur l’action. Après avoir revu les images au bord du terrain, l’Espagnol a finalement décidé d’annuler le but.

On a d’abord supposé que Brobbey était à l’origine de l’annulation du but, car il aurait gêné Ter Stegen dans sa tentative d’atteindre le ballon. Selon Kicker, des informations de la fédération allemande de football, la DFB, montrent toutefois qu’Hernández Hernández avait une autre raison pour justifier sa décision.

Brobbey aurait été en position de hors-jeu au moment où Van Dijk a touché le ballon de la tête. L’arbitre a en outre estimé que l’attaquant de Sunderland participait activement au jeu à cet instant, ce qui empêchait de valider le but du capitaine néerlandais.

Le match a ensuite pris une tournure encore plus désagréable pour Brobbey, puisqu’il est sorti sur blessure après environ une demi-heure de jeu. Peu après, l’Allemagne a justement pris l’avantage par l’intermédiaire de Felix Nmecha, qui a battu le gardien Bart Verbruggen à bout portant.

Du côté des Pays-Bas, ce but a également suscité de la frustration, car l’Allemagne a continué à jouer alors que Brobbey était au sol, touché, dans le rond central. Pendant longtemps, le 0-1 de Nmecha a semblé suffire à la victoire de la Mannschaft à Amsterdam.

Les Pays-Bas ont toutefois réussi à égaliser dans le temps additionnel grâce à une belle action. Le débutant Ruben van Bommel a centré du pied droit extérieur après une percée sur le flanc gauche, avant que Gakpo ne fixe le score final à 1-1 d’une belle volée au second poteau.





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