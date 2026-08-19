Visite médicale demain : Arsenal boucle le transfert d'une star anglaise

Arsenal est parvenu à un accord définitif avec Aston Villa pour recruter le défenseur anglais Ezri Konsa, dans le cadre d'un transfert qui viendra renforcer l'arrière-garde de l'équipe avant le début de la nouvelle saison. Le joueur doit passer sa visite médicale afin de finaliser officiellement son arrivée.

Le journaliste allemand de la chaîne « Sky », Florian Plettenberg, a indiqué que l'accord a été conclu pour un montant fixe de 59 millions d'euros, assorti de bonus, tandis que Konsa doit passer sa visite médicale demain, jeudi.

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Plettenberg a ajouté qu'Arsenal a également tenté de recruter Jarell Quansah du Bayer Leverkusen, mais que le club allemand n'a pas donné son feu vert au départ du joueur anglais.

Le club londonien avait fait de Konsa l'une de ses priorités défensives durant l'été en cours, notamment après la blessure de William Saliba, ainsi que l'absence de Jurriën Timber en début de saison.

Âgé de 28 ans, Konsa a la capacité d'évoluer aussi bien dans l'axe de la défense qu'au poste d'arrière droit. Il a été un titulaire régulier avec Aston Villa au cours des dernières saisons et faisait également partie de la liste de l'équipe d'Angleterre lors de la dernière Coupe du monde.

Rappelons qu'Arsenal a entamé la nouvelle saison par une large victoire sur Manchester City, lors du Community Shield disputé dimanche dernier, sur le score de (3-0).

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