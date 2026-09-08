Lors du débat d’experts sur Prime Video avant le match à domicile du BVB contre Villarreal, Kramer a affiché sa confiance envers le club de Bundesliga. Selon lui, Dortmund se qualifiera directement pour les huitièmes de finale.

Hummels a, en revanche, évalué la situation de manière bien différente de son collègue champion du monde 2014. Il « craint que le BVB ne soit pas dans le top 8. Quand tu dis qu’il faut cette victoire surprise, je crains plutôt qu’il y ait ce match nul surprise que tu n’avais pas prévu », a déclaré le joueur de 37 ans. « Je ne les vois pas parmi les huit premiers. »

Pour la troisième fois cette saison, la Ligue des champions se dispute en mode championnat avec 36 équipes. Chaque participant affronte huit adversaires de niveaux différents et, au final, les huit premières équipes du classement se qualifient directement pour les huitièmes de finale.

Les équipes classées de la neuvième à la 24e place désigneront entre elles, en matches aller-retour, huit vainqueurs qui accéderont eux aussi à la phase à élimination directe. Les douze derniers du classement sont éliminés.

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Le BVB jusque-là deux fois hors du top 8 du classement

Lors des deux premières éditions, le BVB a dû passer par les barrages des huitièmes de finale, une fois en tant que 10e et une fois en tant que 17e. Une fois, cela a suffi à Schwarzgelb pour se qualifier ; la saison dernière, l’équipe a échoué avec malchance contre l’Atalanta Bergame.

Après l’ouverture contre Villarreal, Dortmund affrontera lors de ses sept autres matches de C1 le FK Bodö/Glimt, Sabah FK, le Betis Séville, Arsenal, l’Inter Milan, Aston Villa et l’AEK Athènes.



