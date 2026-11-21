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Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, a réagi aux propos virulents du sélectionneur canadien Jesse Marsch après la blessure d’Alphonso Davies.

« Nous en avons pris connaissance, mais nous n’allons pas réagir », a déclaré Eberl vendredi soir après le match nul 1-1 contre le 1. FC Cologne, avant d’ajouter : « Si nous ne réagissons pas, alors nous réagissons. »

Peu auparavant, Marsch s’en était pris au club le plus titré d’Allemagne. « Je n’ai pas l’impression que le Bayern Munich se soucie le moins du monde de l’équipe nationale canadienne. Et pourtant, je connais des gens là-bas et je sais comment les Allemands traitent les équipes nationales, surtout quand il ne s’agit pas de l’équipe d’Allemagne », a-t-il déclaré au média OneSoccer.

L’ancien entraîneur du RB Leipzig a également précisé : « J’aime le Bayern Munich, mais je veux qu’ils sachent une chose : ce n’est pas parce que nous venons du Canada que nous ne savons pas ce que nous faisons et que nous sommes une bande d’idiots. » L’équipe nationale canadienne veut « ce qu’il y a de mieux pour Alphonso, pour le Bayern Munich et pour les relations entre nous ».

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Interrogé sur ses relations avec la fédération canadienne, Eberl a répondu de manière éloquente : « Parfois, il vaut mieux se taire. » Il faut dire qu’il existe un précédent délicat, dans lequel Davies occupait déjà le premier rôle.

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Pourquoi le Bayern Munich avait même menacé la fédération canadienne de poursuites

La rupture du ligament croisé subie par le latéral gauche en mars de l’année dernière avait provoqué de fortes tensions entre le Bayern et la Canadian Soccer Association. À Munich, on reprochait à la fédération d’avoir fait jouer Davies lors du match sans enjeu pour la troisième place de la Ligue des nations de la CONCACAF contre les États-Unis, alors que le Canada s’était d’abord montré rassurant.

Ce n’est qu’au retour de Davies dans la capitale bavaroise que la gravité de sa blessure a été diagnostiquée, ce qui avait même conduit le dirigeant du Bayern Jan-Christian Dreesen à menacer d’engager des poursuites . Après une discussion destinée à clarifier la situation quelques mois plus tard, le Bayern avait toutefois renoncé à porter plainte.

Getty Images

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Quelques minutes après son retour : Alphonso Davies de nouveau blessé

Le conflit semble désormais avoir repris, après que Davies a subi une déchirure musculaire à l’arrière de la cuisse gauche, quelques minutes seulement après son retour dans le onze de départ, après plus de 600 jours, lors de la dernière trêve internationale. Il pourrait ainsi manquer le reste de l’année . Le premier diagnostic de la fédération évoquait, de façon assez énigmatique, une « blessure au bas du corps », avant qu’une « légère élongation musculaire » ne soit diagnostiquée.

Davies a par ailleurs révélé qu’il avait déjà ressenti avant le match « une petite douleur vers le genou, donc au bas de l’arrière de ma cuisse ». Le service médical n’avait pas pris cela à la légère et avait même demandé une IRM, qui n’avait toutefois révélé aucune anomalie.

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Autre coup dur pour le Bayern : Harry Kane et Michael Olise se sont également blessés contre Cologne . Le premier sera absent pendant plusieurs mois. Ismael Saibari et Serge Gnabry restent eux aussi indisponibles, tandis que Luis Diaz est au moins proche d’un retour.