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Le Real Madrid retrouve son antre de Santiago-Bernabéu après un mois entier d'absence, avec l'ambition de prolonger sa série de victoires et de consolider sa position dans la course au titre en Liga. Mais la réception du Celta Vigo pourrait réserver quelques surprises : le Portugais José Mourinho a décidé de procéder à des changements dans son onze de départ, en raison de l'enchaînement des matchs et de sa volonté de préserver la fraîcheur de ses stars avant une série de tests difficiles.

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Le club merengue accueille le Celta Vigo ce samedi soir, pour le compte de la 13e journée de Liga, dans une rencontre où les locaux chercheront à empocher trois nouveaux points et à prolonger leurs belles prestations sous la houlette de Mourinho.

Le Real Madrid aborde ce match avec un moral au beau fixe, après avoir enchaîné huit victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont cinq en Liga, la plus marquante étant le succès dans le Clásico au Camp Nou.

L'équipe a également livré des performances exceptionnelles à domicile cette saison, avec 17 buts inscrits pour seulement trois encaissés, ce qui illustre la domination imposée par les Madrilènes dans leur stade, selon le quotidien espagnol « AS ».

Malgré ces chiffres, Mourinho sait que maintenir le même rythme exige de gérer prudemment l'enchaînement des matchs, d'autant que le Real Madrid s'apprête à disputer trois rencontres en huit jours, avant d'entamer une série de tests relevés à l'extérieur.

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Parmi ces tests figurent des déplacements face à la Real Sociedad à Anoeta, à l'Athletic Bilbao à San Mamés, puis à Arsenal à l'Emirates Stadium, pour une affiche européenne très attendue en Ligue des champions.

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Lors de sa conférence de presse, le technicien portugais avait indiqué que tous ses joueurs étaient disponibles, sans pour autant confirmer qu'ils joueraient tous, expliquant que l'équipe faisait face à un calendrier chargé nécessitant une gestion minutieuse des efforts physiques.

Valverde hors du onze de départ

Selon « AS », Mourinho s'apprête à opérer plusieurs ajustements dans son onze face au Celta Vigo, en misant sur un mélange de titulaires habituels et de joueurs ayant eu moins de temps de jeu ces dernières semaines.

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L'Uruguayen Fede Valverde figure en tête des joueurs pressentis pour débuter sur le banc, lui qui n'est rentré dans la capitale espagnole que jeudi soir, après avoir disputé la trêve internationale avec sa sélection.

Le joueur n'a pas eu suffisamment de temps pour récupérer et préparer la rencontre. Mourinho préfère donc ne pas prendre de risque en le titularisant et devrait offrir sa chance à l'Anglais Trent Alexander-Arnold au poste de latéral droit.

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Trent fait partie des principaux bénéficiaires de ces changements, d'autant qu'il n'a disputé que 78 minutes avec l'Angleterre pendant la trêve internationale, ce qui le rend plus frais que certains de ses coéquipiers ayant davantage joué.

En défense, Antonio Rüdiger et Álvaro Carreras devraient figurer dans le onze de départ : le défenseur allemand aura l'occasion de jouer à la place de Konaté, tandis que Carreras sera préféré à Cucurella, qui a disputé 180 minutes avec l'Espagne.

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Vinícius de retour, Mbappé à la pointe de l'attaque

Le changement le plus attendu concerne toutefois le retour du Brésilien Vinícius Júnior dans le onze de départ, sur l'aile gauche, à la place de Diomandé, qui a pourtant affiché des progrès lors de ses dernières apparitions.

Le retour de Vinícius intervient au terme de sa suspension de quatre matchs, avec l'espoir de le voir retrouver son meilleur niveau, notamment après son excellente trêve internationale avec le Brésil.

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La star du Real Madrid a inscrit cinq buts sous le maillot de sa sélection, dont un doublé face au Japon et un triplé contre Singapour, envoyant un message fort avant son retour en compétition nationale.

En revanche, le milieu de terrain et la ligne offensive ne devraient pas connaître de grands bouleversements, Mourinho comptant conserver les éléments qui ont contribué à la récente série de victoires.

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Aurélien Tchouaméni et Bernardo Silva devraient se charger de piloter l'entrejeu, tandis qu'Arda Güler occupera le couloir droit et que Jude Bellingham évoluera en meneur de jeu, derrière l'attaquant français Kylian Mbappé.

Selon les pronostics d'« AS », Mourinho devrait aligner le onze suivant :

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- Gardien : Thibaut Courtois.

- Défense : Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras.

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- Milieu : Bernardo Silva, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham.

- Attaque : Vinícius Júnior, Kylian Mbappé.