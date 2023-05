Vinicius meilleur que Benzema ? Le vestiaire du Real Madrid s'incline

Vinicius Junior est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement, si ce n'est le meilleur. Si vous interrogez les joueurs du Real, c'est le cas.

La saison dernière, Karim Benzema a été nommé Ballon d'Or et aujourd'hui, le vestiaire du Real Madrid estime qu'il possède à nouveau le meilleur joueur du monde, selon Relevo. Il semble qu'ils l'aient placé au même niveau que Kylian Mbappé depuis un certain temps, et seuls le Français et Erling Haaland ont plus de contributions aux buts que les 44 buts de Vinicius dans les cinq plus grands championnats européens.

"Vini est-il le meilleur joueur de la planète ? Oui, parce qu'il le démontre. Je pense que personne n'a de doutes", a déclaré Dani Carvajal hier soir, après qu'il se soit à nouveau montré décisif pour les Blancos face à Manchester City.

Lors de ses sept derniers matches à élimination directe en Ligue des champions, Vinicius a inscrit un but ou délivré une passe décisive à chaque fois. Le Brésilien a poursuivi son ascension rapide de la saison dernière, ce qui le place au sommet du jeu cette saison. Plus important encore, il est devenu la star préférée de ses coéquipiers, devant Benzema, ce qui donne la mesure de ses progrès.