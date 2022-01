Vinicius joueur le plus cher du monde, Haaland sur le podium

L'observatoire du football (CIES) a publié ce mercredi sa nouvelle liste des joueurs ayant la valeur marchande estimée la plus élevée de la planète. Avec quelques surprises.

Tout d'abord en première position, puisque c'est désormais le Merengue Vinicius Jr qui est le joueur le plus cher du monde, succédant ainsi à Phil Foden. Le jeune ailier brésilien, excellent depuis le début de saison avec le Real Madrid, est désormais évalué à 166,4 millions d'euros.

Foden reste tout de même en deuxième place (152,6M), juste devant Erling Haaland, qui complète le podium (142,5M).

Le reste du TOP 10 est occupé par de jeunes joueurs à très fort potentiel, pour la plupart évoluant en Premier League ou en Bundesliga. Dans l'ordre : Mason Greenwood, Florian Wirtz, Jude Bellingham, Alphonso Davies, Ruben Dias, Pedri et Frenkie de Jong.

En Ligue 1, le joueur le plus cher est Achraf Hakimi, avec une valeur estimée à 108,2M, soit bien plus que les 60M investis par le PSG cet été. Dayot Upamecano (94,2M) est pour sa part le premier Français à apparaître dans le classement, tandis que Donnarumma (82M) est le premier gardien.

A noter que Kylian Mbappé (71,5M) n'apparaît qu'à la 48e place du classement en raison de sa situation contractuelle (la valeur marchande d'un joueur dépend fortement de son contrat, or l'enfant de Bondy est libre en juin). Nul doute que le champion du monde tricolore, joueur le plus cher parmi ceux en fin de contrat dans six mois, sera largement plus haut d'ici un an.