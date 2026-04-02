Vinícius et Valverde absents de l'entraînement du Real Madrid avant le match contre Majorque

Le Brésilien Vinícius Júnior et l'Uruguayen Federico Valverde, tous deux joueurs du Real Madrid, ont manqué l'entraînement du club, qui s'est déroulé aujourd'hui en vue du match de Liga contre le Real Majorque, samedi prochain.

Selon le journal « AS », l'entraînement du Real Madrid qui s'est déroulé aujourd'hui a réuni tous les joueurs internationaux, à l'exception de Valverde, à qui le club a accordé un repos.

Valverde manquera le match contre Majorque en raison d'une suspension, et l'entraîneur Álvaro Arbeloa disposera de 20 joueurs de l'équipe première.

Vinícius est revenu à Valdebebas, bien que le club lui ait proposé de se reposer un jour, mais il a suivi un programme précis : kinésithérapie et exercices de rééducation, sans participer aux entraînements.

Il n'est pas blessé, mais souffre d'une grande fatigue, puisqu'il a disputé 55 des 57 matchs depuis la Coupe du monde des clubs, et tout le monde s'accorde à dire que c'est la mesure la plus appropriée.

Son retour à l'entraînement est prévu pour demain, mais il n'est pas encore certain qu'il soit titulaire contre Majorque, ni si son temps de jeu sera géré avant le match contre le Bayern Munich en Ligue des champions.

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