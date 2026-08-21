C’est ce qu’a annoncé le Rekordmeister allemand vendredi. Le club n’a pas communiqué de détails précis sur la durée du contrat. Selon le journal Bild, le nouveau bail du joueur de 17 ans court jusqu’en 2031.

Kiala avait rejoint le campus du FCB à l’été 2024 en provenance du Hertha BSC et a même fêté ses débuts chez les professionnels en décembre de l’année dernière, à l’âge de 16 ans, lors de la victoire 4-0 contre le 1. FC Heidenheim sous les ordres de l’entraîneur Vincent Kompany.

« Nous accordons beaucoup de crédit à Cassiano et voulons l’amener progressivement vers notre équipe première. Il est le deuxième plus jeune débutant de l’histoire des professionnels du Bayern, a déjà pris ses responsabilités comme capitaine avec la sélection allemande U17 et possède tout ce qu’il faut pour tracer sa route au FC Bayern. La saison dernière, il a eu de la malchance avec les blessures, et nous nous réjouissons désormais des prochaines étapes avec lui », a déclaré le directeur sportif Christoph Freund, cité dans le communiqué de presse.

Cassiano Kiala est représenté par le célèbre agent Jorge Mendes

Le défenseur central est considéré comme un immense talent. Selon certaines informations, on lui prêterait déjà la capacité de franchir durablement le cap vers l’équipe professionnelle. Les négociations avaient auparavant été plutôt ardues. Plusieurs grands clubs auraient tenté de s’attacher les services de Kiala, et son père aurait même rencontré des dirigeants de Chelsea et de Manchester City. Il est représenté par l’agence Gestifute du célèbre agent Jorge Mendes.

Le junior international s’est en revanche remis depuis longtemps de la rupture du ligament syndesmotique subie en février. Lors de la préparation, Kiala faisait de nouveau partie de l’effectif professionnel et était encore récemment sur le terrain lors du match amical contre le 1. FC Heidenheim.