Partager Suivez GOAL sur Google

L’entraîneur de Villarreal, Inigo Perez, a qualifié le jeune talent du Barça Lamine Yamal de joueur « exceptionnel » avant le déplacement de son équipe dans la capitale catalane, ce dimanche. Conscient de l’immense défi que représente un match face au leader actuel de la Liga, il estime néanmoins que cette rencontre est une occasion importante pour son équipe de prendre de l’élan.

Publicité

Comment contenir Lamine Yamal

Perez ne tarit pas d’éloges sur Yamal, qu’il décrit comme un joueur « exceptionnel, capable de faire la différence ». Alors que Villarreal se prépare à affronter le leader du championnat, il souligne que le jeune ailier continue de faire évoluer son jeu mois après mois. Selon l’entraîneur, Yamal ajoute constamment de nouvelles facettes à son jeu et occupe désormais des positions où il n’évoluait pas auparavant, ce qui le rend de plus en plus imprévisible pour les défenseurs adverses.

Malgré le talent individuel de Yamal, Perez insiste : son équipe ne peut pas se concentrer uniquement sur lui. Arrêter une équipe du calibre du Barça exige, selon lui, un effort collectif. Il demande notamment à ses latéraux de prendre les devants plutôt que de subir. « Il est clair que c’est un joueur exceptionnel, capable de changer le cours d’un match. Après l’avoir affronté à plusieurs reprises, je constate qu’il s’adapte et ajoute de nouvelles facettes à son jeu. Il est capable de jouer à des postes où il ne jouait pas auparavant », a-t-il déclaré, selon Mundo Deportivo.

« Je ne pense pas que nous devions regarder uniquement ce qu’il fait. Nous savons que nos arrières gauches devront l’attaquer encore davantage et que cela passera par une excellente défense. Si vous voulez gagner, la première étape est de défendre, mais la deuxième est d’attaquer encore davantage », a ajouté l’entraîneur.

L’approche tactique au Camp Nou

Pour Perez, défendre trop bas contre l’équipe de Hansi Flick serait une erreur. Il estime que plus le Barça se rapproche du but de Villarreal, plus il devient dangereux, d’autant qu’il marque beaucoup cette saison. Pour y remédier, l’entraîneur navarrais veut que son équipe maintienne une ligne défensive haute et éloigne autant que possible le jeu de sa propre surface de réparation, malgré les risques d’une telle stratégie face à des joueurs efficaces devant le but.

Publicité Publicité

« Vu le nombre de buts qu’ils marquent et le nombre de joueurs de très haut niveau dont ils disposent, plus ils seront loin de notre but, mieux ce sera. Nous savons aussi qu’ils sont rapides dans les transitions. Au Camp Nou, face à cette équipe, nous savons qu’il ne sera pas confortable de rester dans notre surface. Nous devons être capables de jouer haut pour leur faire mal », a expliqué Perez.

Related Topics

Prochains matchs BAR LaLiga 08:00 VIL Regarder

Une période cruciale pour Villarreal

Après un début de saison en championnat quelque peu irrégulier, l’entraîneur de Villarreal voit dans la série de matches à venir une période déterminante pour la saison de son équipe. Alors que les rencontres vont s’enchaîner dans plusieurs compétitions, Perez estime que les prochaines semaines donneront une indication claire du niveau d’énergie et du potentiel global de son effectif. S’il rappelle qu’un championnat est un marathon, il reconnaît que les résultats obtenus au cours de ce mois pèseront lourd sur la suite de leur saison.

« Nous devons toujours donner la priorité au moment présent et ne pas regarder au-delà. Mais cette période de matches dans différentes compétitions, où nous jouons régulièrement, est vraiment cruciale pour évaluer notre niveau d’énergie et nos sensations. Il est important de voir comment nous évoluons sur ces quatre matches et quels résultats nous obtenons. Que cela se passe bien ou moins bien, le championnat est un marathon. Mais oui, ce qui se passera ce mois-ci nous aidera », a reconnu l’entraîneur.

Publicité

À la recherche de régularité en Liga

Revenant sur les mois passés à la tête de ce nouveau projet, Perez a évoqué sans détour les domaines dans lesquels son équipe doit progresser pour remonter au classement. Il a pointé deux problèmes principaux : le manque d’efficacité dans le dernier tiers du terrain et l’incapacité à imposer sa domination à domicile, à La Ceramica. Il estime que son équipe s’est créé suffisamment d’occasions franches pour occuper une place bien plus favorable en championnat.

« Cela fait quelques mois que nous sommes ensemble et, pour savoir où nous en sommes, le mieux est d’être lucides. Je vois deux choses évidentes. D’abord, nous nous créons des occasions de but très franches que nous ne concrétisons pas. Si nous les avions converties, nous serions à une autre place. Ensuite, aujourd’hui, quand nous jouons à La Ceramica, nous n’avons pas cette régularité ni cette effervescence », a-t-il conclu.