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Villarreal a dû intervenir après la circulation de rumeurs insolites sur la santé de Nicolas Pepe, ancien ailier d’Arsenal. Le club espagnol a publié un communiqué pour démentir les affirmations selon lesquelles son joueur aurait subi une grave blessure à l’œil en regardant une éclipse solaire.

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Comment les rumeurs sur l’éclipse solaire sont apparues

Les spéculations se sont récemment répandues sur les réseaux sociaux après que l’international ivoirien de 31 ans est apparu en Liga avec un masque de protection au visage à la suite d’une opération de l’œil. Des publications en ligne ont suggéré que son problème médical venait du fait qu’il avait regardé directement le soleil pendant l’éclipse solaire survenue en Espagne en août.

Une vidéo Snapchat devenue virale, prétendument partagée depuis le propre compte de Pepe et montrant l’éclipse, a alimenté cette version des faits. L’ailier avait manqué cinq matches en octobre après avoir subi l’intervention, avant de retrouver les terrains.

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Les inquiétudes suscitées par l’opération de l’œil de Nicolas Pepe ajoutent un autre chapitre inattendu au passage de l’ancien ailier d’Arsenal en Espagne, à Villarreal. Pour les supporters indiens qui suivent l’actualité de la Liga et souhaitent faire des pronostics éclairés sur les matches, notre code bonus Parimatch offre un avantage généreux à l’inscription.

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Villarreal dément catégoriquement les rumeurs sur l’opération de Pepe

Déterminé à mettre fin aux spéculations, le club espagnol a répondu directement aux informations diffusées. Villarreal a précisé que l’intervention avait été programmée bien à l’avance et n’avait aucun rapport avec l’éclipse du mois d’août.

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« Villarreal CF, en réponse aux informations récemment publiées par divers médias, précise qu’il est totalement faux que l’opération de l’œil de Nicolas Pepe ait un quelconque lien avec l’observation de l’éclipse solaire », a déclaré le club.

« L’opération avait été programmée à l’avance pour des raisons totalement étrangères à cet événement. Le club appelle à la précision et à la responsabilité dans le traitement des questions liées à la santé de ses joueurs. »

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Du transfert record à Arsenal à la Liga : le parcours de Pepe

Pepe évolue dans l’élite espagnole depuis deux ans, après avoir rejoint Villarreal à la suite d’un passage en Turquie, à Trabzonspor.

Avant son arrivée en Espagne, l’ailier avait connu une période difficile à Arsenal après son transfert du club de Ligue 1 Lille, à l’été 2019, pour 72 millions de livres sterling, un record pour le club à l’époque. Sans parvenir à justifier le montant de son transfert, il n’avait inscrit que 27 buts en 112 apparitions avec Arsenal avant d’être prêté, puis de quitter finalement le club libre.

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Retrouver du temps de jeu après le revers face à Barcelone

Après avoir manqué cinq matches en octobre, Pepe retrouve progressivement sa place à Villarreal. Il est entré en jeu à la 75e minute lors de la récente défaite 3-2 de Villarreal face à Barcelone .

Villarreal cherchera également à réagir sur le terrain après avoir laissé échapper le bénéfice d’un excellent début de match contre le champion de Liga. Le club avait pris deux buts d’avance en moins de sept minutes avant d’encaisser des buts lors d’une séquence de dix minutes en seconde période.