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Ces dernières semaines, le Bayern Munich a été concrètement associé à un recrutement de JJ Gabriel. Mais c’est très probablement le Real Madrid qui obtiendra sa signature. Avec son attitude apparente et son entourage d’agents douteux, il semble y avoir toute sa place. Un commentaire.

Si l’on cherche dans le Duden la métaphore de la coupe qui s’éloigne, la définition donnée par cet ouvrage de référence est claire : « On a pu éviter un sort pénible qui menaçait, une souffrance ou une tâche désagréable. » C’est exactement ainsi que l’on peut décrire la situation du Bayern Munich dans le dossier JJ Gabriel, ce prodige de 16 ans si courtisé.

Car malgré tout son potentiel et ses qualités footballistiques apparemment enthousiasmantes, il aurait bel et bien pu devenir un fardeau et une source de perturbations pour le club. Quand on repense aux propos d’Uli Hoeneß sur Lennart Karl, abondamment commentés et de manière indigne , le patriarche du club ayant récemment déploré chez lui l’absence de « l’humilité » dont « les jeunes joueurs ont besoin » et voulu lui dire ses quatre vérités, on peine à imaginer l’effet qu’auraient produit un certain JJ Gabriel et son entourage sur Hoeneß.

Si le président d’honneur s’était penché d’un peu plus près sur le comportement de l’adolescent et de son entourage, il serait probablement intervenu en personne pour empêcher un transfert qui se dessinait.

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Pourquoi JJ Gabriel a-t-il provoqué un « choc » à Manchester United ?

Le club le plus titré d’Allemagne aurait effectivement manifesté son intérêt avec une certaine insistance lorsque Gabriel a poussé avec vigueur pour quitter Manchester United, au cours d’un épisode « presque sans précédent » qui aurait provoqué un « choc » chez les Red Devils.

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L’adolescent a demandé au club où il joue depuis l’âge de onze ans et avec les U18 duquel il a récemment brillé en inscrivant 23 buts en 23 matches d’annuler son enregistrement, afin de pouvoir rejoindre un club plus grand dès l’hiver. Précisons que nous ne parlons pas ici de Fulham, du Racing Santander ou de Mayence 05, mais de Manchester United. Certes, c’est un géant qui a beaucoup décliné ces dernières années , mais qui reste, sur le papier, une destination de premier plan dans le football européen.

Et nous parlons d’un talent de 16 ans qui n’a encore disputé aucun match officiel chez les professionnels. Cela seul aurait sans doute suffi, et on le comprend, à Hoeneß pour mettre en doute son caractère et sa capacité à s’intégrer au Bayern.

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On peut tout à fait voir dans la démarche de Joseph Junior Andreou Gabriel, son nom complet, l’expression de l’hybris qui semble le caractériser. Sa vidéo d’adieu à la réalisation très léchée, publiée cette semaine sur son compte Instagram, en dit tout autant et lui a valu, par endroits, moqueries et railleries. Certains l’ont qualifié de « prochain Garnacho » et lui ont souhaité « bonne chance pour chauffer le banc du Real Madrid ».

Le Bayern Munich connaît déjà les agents douteux de JJ Gabriel

Des commentaires du même genre figuraient aussi sous une vidéo Instagram particulièrement gênante publiée peu avant par sa nouvelle agence. Celle-ci n’est d’ailleurs pas inconnue du Bayern Munich. L’été dernier, le club avait négocié le jour de la clôture du mercato avec EPIC Sports et son curieux fondateur et patron, Ali Barat, un prêt de dernière minute coûteux pour Nicolas Jackson.

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Un communiqué de presse surréaliste a suivi , dans lequel Barat s’est lui-même félicité de l’opération à grand renfort d’autosatisfaction. S’il avait eu une troisième épaule, il se serait probablement aussi tapoté celle-là verbalement. Intitulé « Ali Barat a redéfini les règles du jeu », le communiqué contenait des détails sensibles de l’opération Jackson que le Bayern Munich n’aurait sans doute jamais rendus publics de cette manière.

EPIC est d’ailleurs aussi l’agence avec laquelle Noah Atubolu avait rompu il y a quelques mois, sur fond de conflit largement médiatisé. Barat et ses collaborateurs, parmi lesquels un certain Marcello Brillmann était nommément cité, avaient poussé le gardien à quitter le SC Fribourg avec de fausses promesses et des scénarios de transfert, sans disposer d’aucun club intéressé concret et adapté. Lorsque la perspective de passer un an en tribune à Fribourg s’est profilée, Atubolu en a eu assez. Il a mis un terme à la situation, négocié une prolongation de contrat avec le Sport-Club, et le SC s’est entendu avec l’Eintracht Francfort sur un prêt assorti d’une obligation d’achat.

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Le Real Madrid n’est pas un havre de paix pour les prodiges de 16 ans

Cette agence douteuse va donc désormais défendre aussi les ambitions de Gabriel. EPIC a annoncé son accord avec le jeune de 16 ans il y a quelques jours en ces termes : « L’histoire n’attend pas, la grandeur non plus. Un talent exceptionnel. Des possibilités infinies ! » Aucun doute, ces deux parties étaient faites pour se rencontrer.

Reste à voir à quel point ces possibilités seront réellement infinies pour Gabriel chez les professionnels du Real Madrid. Le jeune de 16 ans devrait peut-être d’abord se renseigner auprès de Martin Ödegaard, ou de Reinier, ou encore du « Guti néerlandais » Mink Peeters, ou de Samuel Eto’o.

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Avec son entourage d’agents contestable, sa confiance en lui apparemment immense (et plutôt malsaine), ses exigences financières insensées (un salaire annuel à sept chiffres et une grosse prime à la signature) et les complications liées à un transfert ( notamment la question du passeport chypriote ), il représente bel et bien un signal d’alarme ambulant sur le marché des transferts pour le Bayern. Une coupe rouge vif qui, heureusement, s’éloignera du club munichois.

En revanche, à première vue du moins, il semble plutôt bien correspondre à cet ensemble parfois royal de personnalités extraverties aux airs de divas. On ne peut que lui souhaiter bonne chance et le meilleur.