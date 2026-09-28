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Belgium v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Vidéo : Zidane trompe la Belgique, et Olise surgit à l'instant décisif

Belgique vs France
Belgique
France
UEFA Nations League A
Z. Zidane
M. Olise
Belgique
France
Algérie

Décision audacieuse et alternative fatale

Lors d'une soirée où l'audace s'est mêlée au suspense, l'équipe de France a arraché une victoire in extremis sur la pelouse de son hôte, la Belgique, sur le score d'un but à zéro, lundi soir, au stade Roi Baudouin, dans le cadre de la deuxième journée du groupe 1 de la Ligue des nations.

Les hommes de Zinédine Zidane ont poursuivi leur parcours idéal en signant une deuxième victoire consécutive, permettant aux Bleus de porter leur total à 6 points en tête du groupe, tandis que la Belgique, dirigée par Marc Van Bommel, a concédé sa première défaite et reste bloquée à 3 points à la troisième place, à la différence de buts avec l'Italie, deuxième, alors que la Turquie ferme la marche sans le moindre point.

Zidane a attiré tous les regards par ses choix audacieux, en laissant plusieurs de ses cadres sur le banc, à commencer par Ousmane Dembélé, Rayan Cherki et Michael Olise, et ce malgré l'absence de Kylian Mbappé pour cause de blessure.

La rencontre a également vu trois joueurs porter pour la première fois le maillot de l'équipe de France, à savoir Jérémy Jacquet, Anhy Diouf et Lucas Da Cunha, un fait qui se reproduit pour la première fois depuis le 22 septembre 2022.



Le sort s'est acharné à deux reprises sur l'équipe de France, la barre transversale ayant repoussé les frappes de Désiré Doué à la 12e minute et de Lucas Da Cunha à la 53e minute, laissant le score nul et vierge se maintenir jusqu'aux dernières minutes.

Zidane a procédé à des ajustements pour dynamiser sa ligne d'attaque, faisant entrer Ousmane Dembélé à la 68e minute à la place d'Estéban Lepaul, avant de lancer Rayan Cherki et Michael Olise à la 77e minute aux dépens de Maghnes Akliouche et de Bradley Barcola.

À la 88e minute est survenu le moment décisif, lorsque Michael Olise a reçu une passe de Rayan Cherki, s'élançant avec vitesse et éliminant un défenseur belge avant d'expédier une frappe des abords de la surface de réparation qui s'est logée au fond des filets, offrant à la France le but de la victoire in extremis.

Ainsi, les choix audacieux de Zidane se sont transformés en atout décisif, les remplaçants ayant fait la différence et offert à la France trois nouveaux points qui la maintiennent seule en tête du groupe.





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