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Abdelmawgood Samir

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Vidéo : Vinicius sous les sifflets, mais sa réponse a été différente

Schalke 04 vs Real Madrid
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Qu'a-t-il fait ?

Le Brésilien Vinicius Junior a attiré tous les regards lors de la victoire du Real Madrid face à Schalke 04 (3-0), après s'être retrouvé en confrontation directe avec les supporters du club allemand, qui l'ont accueilli par des sifflets tout au long de sa présence sur la pelouse. Le joueur a répondu d'une manière qui a suscité l'attention.

Le quotidien espagnol « Marca » a rapporté que Vinicius a été sifflé presque à chaque fois qu'il touchait le ballon, bien qu'il n'ait jamais joué auparavant sur le terrain de Schalke ni affronté le club allemand. Les réactions du public à son encontre se sont poursuivies jusqu'au moment de son remplacement en seconde période.

La star brésilienne n'est pas entrée dans une confrontation directe avec les tribunes, mais a choisi de répondre à sa manière. Il s'est contenté de jeter de rapides regards vers les supporters et de sourire à plusieurs reprises, avant d'envoyer un baiser en direction de la section qui lançait des sifflets contre lui.

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Cette séquence est devenue l'une des images marquantes de la rencontre, après que Vinicius a géré cette ambiance hostile avec un calme évident, transformant les sifflets du public en une occasion de montrer qu'il n'était pas affecté par la pression des supporters, plutôt que de se laisser entraîner dans le moindre accrochage avec les tribunes.

Au-delà des sifflets, Vinicius a livré une performance influente dans la victoire du Real Madrid face à Schalke 04, permettant à l'équipe de conclure sa préparation pour la nouvelle saison avec un moral élevé, tandis que le joueur brésilien a prouvé une nouvelle fois qu'il était capable de gérer à sa manière les pressions qui l'entourent.

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