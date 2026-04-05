Vidéo : Une soirée difficile pour la Roma… L'Inter lui inflige une défaite cuisante (5-0)

L'Inter Milan a écrasé la Roma par un score sans appel de 5-2, ce dimanche soir au stade Giuseppe Meazza, lors de la 31e journée du championnat italien, consolidant ainsi sa place de leader avec une avance confortable sur ses poursuivants.

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Christian Chivu a mené l'Inter dans un match complet, en alignant la composition suivante : « Gardien : Sommer ; défense : Bastoni – Acerbi – Akanji ; milieu de terrain : Dimarco – Zielinski – Hakan Çalhanoğlu – Barella – Dumfries ; attaque : Lautaro Martínez – Marcus Thuram ».

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De son côté, Gian Piero Gasperini a choisi la composition de l'AS Rome suivante : « Gardien : Svelar ; Défense : Mancini – Ndicka – Hermoso ; Milieu de terrain : Çelik – Cristante – Pessina – Rensch ; Attaque : Solé – Pellegrini – Malen ».

Le suspense a commencé dès la première minute lorsque Toram a adressé une superbe passe, que Lautaro Martínez a convertie en un tir puissant depuis l'intérieur de la surface de réparation, inscrivant ainsi le premier but de l'Inter.

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La Roma a temporairement égalisé à la 40e minute grâce à Gianluca Mancini, qui a repris de la tête un centre de Rensch pour envoyer le ballon au fond des filets.

Mais une minute avant la fin de la première mi-temps, Hakan Çalhanoğlu a inscrit un but spectaculaire d'une frappe puissante depuis l'extérieur de la surface, permettant à l'Inter de reprendre l'avantage.

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Au début de la deuxième mi-temps, Lautaro Martinez a consolidé l'avance de l'Inter en marquant un troisième but à la 52e minute, après une passe en profondeur parfaite de Turam, que ce dernier a lui-même suivie d'un quatrième but sur un corner tiré par Hakan à la 55e minute.

Nicolò Barella a inscrit le cinquième but à la 63e minute en reprenant un ballon repoussé dans la surface de réparation. La Roma a ensuite réduit l'écart avec un deuxième but à la 70e minute, signé Lorenzo Pellegrini sur une passe de Malen.

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Grâce à cette victoire, l'Inter compte désormais 72 points et occupe la tête du championnat, tandis que la Roma reste à 54 points, en sixième position.