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La Roma est revenue de Parme avec une large victoire 5-1, au terme d'une rencontre riche en rebondissements en première comme en seconde période, avant que le club de la capitale ne fasse la différence grâce à une prestation offensive de haut vol après la pause. Elle poursuit ainsi son parcours sans défaite dans la compétition et adresse un message fort à son prochain adversaire en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain.

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La Roma préserve ainsi son invincibilité en Serie A cette saison, tout en continuant de mettre la pression sur son voisin, la Lazio, leader, dans la course à la première place.

Les premières minutes ont donné lieu à des occasions de part et d'autre. Parme a failli ouvrir le score dès la 1re minute par l'intermédiaire de Mariano Troilo, mais le gardien Mile Svilar a repoussé sa frappe. Les locaux ont de nouveau tenté leur chance à la 9e minute, lorsque Nesta Elphege s'est élevé sur un centre d'Emanuele Valeri, mais sa tête est passée au-dessus de la cage. La Roma a répliqué par une frappe de Nahuel Molina à la 12e minute, détournée par le gardien Giovanni Davara, avant que Gianluca Mancini ne manque une autre occasion de la tête à la 15e minute.

Parme a continué de menacer le but de son adversaire, et Emanuele Valeri a failli donner l'avantage aux siens à la 18e minute, mais Svilar s'est interposé devant sa tentative de la tête. Les minutes suivantes ont offert des occasions aux deux équipes, notamment une tête de Giovanni Fabiani passée à côté du poteau à la 23e minute et une tentative de Manu Koné au-dessus de la barre transversale à la 27e minute. Svilar a également repoussé une frappe de Mandela Keita à la 33e minute, tandis que la défense de Parme a dû gérer plusieurs tentatives dangereuses de la Roma, avant que celle-ci ne parvienne à faire sauter le verrou.

Le but de l'ouverture du score est tombé à la 39e minute : Donyell Malen a profité d'un centre d'Emanuele Lolli pour le convertir du pied droit au fond des filets, donnant l'avantage à la Roma.

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Parme a tenté de réagir avant la pause, mais sans parvenir à marquer, et la première période s'est achevée sur un avantage d'un but à zéro pour les visiteurs. Dès la reprise, la Roma a poursuivi ses efforts pour faire le break : Nahuel Molina a vu sa frappe passer à côté du but à la 48e minute, avant que Paulo Dybala ne mette à l'épreuve le gardien de Parme à la 52e minute, Giovanni Davara repoussant sa tentative.

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Mais les locaux ont réussi à égaliser à la 54e minute, au terme d'une contre-attaque éclair menée par l'attaquant de Parme Nesta Elphege, parti seul à toute vitesse avant la ligne médiane jusqu'à l'entrée de la surface de réparation, d'où il a frappé à droite du gardien Svilar.

La Roma n'a pas attendu longtemps pour reprendre l'avantage : Malen a remis son équipe devant à la 68e minute, après avoir reçu le ballon dans la surface de réparation et frappé du pied droit dans le coin inférieur, inscrivant son deuxième but personnel de la rencontre à la suite d'une erreur défensive de Parme.

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Trois minutes plus tard seulement, Rodrigo Mora a creusé l'écart en inscrivant le troisième but des visiteurs, concluant une action collective par une frappe à l'intérieur de la surface qui a terminé au centre du but à la 71e minute, offrant à son équipe une avance confortable au score.

À la 77e minute, la Roma a porté le quatrième coup à son hôte : sur un centre de Wesley, Malen a décoché une frappe puissante du pied droit à l'intérieur de la surface, permettant à l'attaquant néerlandais de compléter son triplé personnel, un « hat-trick ».

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Parme a tenté de réduire l'écart dans les dernières minutes, mais les tentatives de Hans Nicolussi Caviglia et d'Enrico Del Prato n'ont pas modifié le score, tandis que Davara a repoussé une frappe de Matías Soulé à la 82e minute.

Malen a refusé que la rencontre s'achève sans signer un « quadruplé », avec son quatrième but du match et le cinquième de la Roma, après s'être présenté seul face au gardien. Il l'a dribblé avant de frapper dans un angle fermé, et le match s'est terminé sur le score de 5-1.

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La Roma porte son total à 30 points après 12 journées et poursuit sa chasse à la Lazio, leader du classement avec 32 points.