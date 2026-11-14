Le doublé de Vinicius Junior a revêtu une forte signification pour la star brésilienne, qui traverse une période difficile avec le Real Madrid, au milieu de critiques croissantes liées au recul de son rendement offensif et à son absence des tablettes à plusieurs reprises.

La sélection brésilienne, dirigée par son entraîneur italien Carlo Ancelotti, a entamé sa tournée asiatique durant la trêve internationale de ce mois de novembre par un choc face à son homologue japonaise, un test à travers lequel la Seleção cherche à poursuivre sa préparation et à stabiliser la meilleure version de son onze avant les échéances à venir.

La rencontre face au Japon constitue la première étape du programme de la sélection brésilienne lors de sa tournée actuelle, Ancelotti ambitionnant de mettre à profit les deux matches amicaux pour tester certains éléments et évaluer leur niveau de préparation, avant que l'équipe ne clôture son stage par une confrontation face à la sélection de Singapour, mardi prochain, sur le même stade.

Le Japon foudroie le Brésil avec deux buts précoces

Le début de match n'a pas été celui qu'espérait Ancelotti, après que la sélection japonaise a surpris son hôte par un but précoce à la 15e minute, par l'intermédiaire de sa star Takefusa Kubo, qui a profité d'une passe soignée de son coéquipier Ritsu Doan, avant de pénétrer dans la surface et de décocher une frappe du pied gauche qui a logé le ballon dans les filets du gardien Moriesco, signant l'avantage des Samouraïs.

La sélection japonaise n'a pas laissé à son adversaire le temps de reprendre son souffle, puisqu'elle a réussi à faire le break seulement quatre minutes plus tard, précisément à la 19e minute, lorsque Shuto Nakano a adressé un centre au ras du sol remarquable dans la surface, repris par Kaito Nakamura d'une frappe posée et précise qui s'est logée à droite du gardien Moriesco, plaçant le Brésil face à un test difficile dès le début de la rencontre.

La fusée de Vinicius relance le Brésil dans le match

Menée de deux buts, la sélection brésilienne avait besoin d'une initiative de l'une de ses stars pour sauver la situation, ce dont s'est chargé Vinicius Junior, qui a réussi à réduire l'écart à la 33e minute, après avoir reçu une passe de son coéquipier Bruno Guimarães. Il a récupéré le ballon devant la surface, avant de décocher une frappe en fusée époustouflante que le gardien japonais n'a pu détourner, le ballon finissant sa course dans les filets.

Ce but n'était pas une simple tentative de réduire l'écart, il revêtait une importance particulière pour Vinicius sur le plan personnel, après avoir rappelé ses capacités de buteur qui l'ont longtemps distingué avec le Real Madrid, à un moment où le joueur a besoin de retrouver confiance en lui, d'autant plus que les pressions qui l'entourent au sein du club madrilène s'intensifient en raison du recul de ses statistiques offensives.

Le quotidien espagnol Marca a mis en lumière le but de Vinicius, estimant qu'il est intervenu à un moment extrêmement important pour le joueur, au vu des circonstances difficiles qu'il traverse avec le Real Madrid.

Le journal a écrit : « Un superbe but de Vinicius Junior pour se racheter dans une période délicate pour lui au Real Madrid, alors que sa suspension se poursuit et que son rendement est critiqué. »

De son côté, le quotidien espagnol Mundo Deportivo a salué la frappe décochée par la star du Real Madrid, affirmant qu'elle a redonné espoir à la sélection brésilienne après qu'elle s'est retrouvée menée de deux buts face à un adversaire qui a imposé sa supériorité dans les premières minutes.

Le journal a écrit : « Le joueur du Real Madrid a retrouvé son flair de buteur en inscrivant un superbe but lors de la rencontre entre le Brésil et le Japon. Vinicius a décoché une frappe puissante depuis l'entrée de la surface, le ballon finissant dans la lucarne. Ce but a redonné espoir au Brésil, qui était jusque-là d'un niveau bien inférieur à celui du Japon. »

Vinicius Junior ne s'est pas contenté de réduire l'écart, il est revenu secouer de nouveau les filets japonais à la 75e minute, inscrivant son deuxième but et celui de la sélection brésilienne, après avoir reçu une passe de Bruno Guimarães, avant de décocher une frappe puissante qui a heurté le poteau gauche avant de finir dans les filets, relançant la Seleção dans le match et égalisant sur le score de 2-2, lors d'une soirée au cours de laquelle la star du Real Madrid a retrouvé son danger offensif de façon remarquable.

Un doublé qui rouvre le dossier des statistiques de Vinicius

L'importance du doublé de Vinicius croît au regard de ses statistiques avec le Real Madrid cette saison, puisque le joueur n'avait inscrit qu'un seul but sous le maillot du club madrilène toutes compétitions confondues, lors de la rencontre face à la Real Sociedad, tout en se contentant de délivrer trois passes décisives en Liga, sans marquer ni délivrer la moindre passe décisive en Ligue des champions, selon les données du site « Transfermarkt ».

Vinicius Junior a brisé sa disette de buts, après avoir de nouveau secoué les filets pour la première fois depuis septembre dernier sous le maillot de la sélection du Brésil, et depuis août dernier avec le Real Madrid, mettant fin à une période sans marquer qui s'est étendue sur plusieurs semaines et envoyant un message rassurant aux supporters du club madrilène quant à sa capacité à retrouver son flair de buteur.

La sélection japonaise aborde la rencontre avec de grandes ambitions, cherchant à confirmer sa progression et à poursuivre ses résultats positifs face aux grands du football mondial, dans une confrontation revêtant un caractère particulier entre les deux parties, après qu'elles s'étaient déjà affrontées en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, lorsque la sélection brésilienne avait fait pencher la rencontre en sa faveur sur le score de 2-1, tandis que le Japon avait auparavant signé une victoire amicale remarquable face à la Seleção sur le score de 3-2 en octobre 2025.

Entre le désir du Brésil de confirmer sa supériorité et l'ambition du Japon de prendre sa revanche, Vinicius a attiré les projecteurs avec un doublé qui pourrait représenter un nouveau départ pour lui, s'il parvient à transposer son éclat international aux prochaines rencontres du Real Madrid.