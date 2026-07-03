Vidéo : un jeune supporter algérien relate avec précision comment il a perdu connaissance, piétiné par des fans marocains

Le maillot de l’équipe nationale algérienne n’a pas protégé le jeune Wassim, victime d’une agression collective à Boston (États-Unis) après le match Maroc-Pays-Bas de la Coupe du monde 2026. Il a perdu connaissance sous les coups portés à la tête.

Wassim, 14 ans, double nationalité américaine et algérienne, a été victime d’une agression collective dans un quartier réservé aux supporters de Boston, en marge du match Maroc-Pays-Bas lors des 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

Lors de sa première apparition publique après l’incident, Wassim a révélé à la télévision algérienne les détails de ce qui s’était passé alors qu’il assistait au match Algérie-Suisse depuis les tribunes du « BC Place ».

Wassim a déclaré : « Je suivais le match Maroc-Pays-Bas avec des amis dans mon secteur. Une bagarre a éclaté entre des supporters marocains, puis soudain, ils se sont tournés vers moi et m’ont agressé simplement parce que je portais un maillot de l’Algérie. »

Il a ajouté, décrivant le moment de l’agression : « Ils se sont jetés sur moi et m’ont donné des coups de pied. Je n’ai pas pu me défendre. Ils m’ont frappé directement à la tête jusqu’à ce que je perde complètement connaissance. »

Le jeune Algérien est ensuite apparu dans les tribunes lors du match entre l’Algérie et la Suisse, entouré des supporters des Verts, dans un élan de solidarité remarquable.

Profondément ému par les propos du président Abdelmadjid Tebboune, il a confié : « J’ai vu le président parler de moi et je n’ai pas pu prononcer un mot tant j’étais heureux. C’est un immense honneur, et j’ai senti que tout le peuple algérien me soutenait. »

Cet incident, survenu après le match Maroc-Pays-Bas de la Coupe du monde 2026, a provoqué de vives réactions après que Wassim l’a documenté dans une vidéo.

Selon la presse algérienne, Selon la presse algérienne, l’enfant portait le maillot des Verts mais était venu soutenir le Maroc. La situation a dégénéré après l’ouverture du score des Pays-Bas : une vidéo virale montre qu’il a été attaqué par environ 35 personnes, ce qui l’a fait s’effondrer inconscient avant son évacuation à l’hôpital.