Vidéo : « Tu as la Ligue des champions avec le Real », le message « hors du commun » de Mancini à Mbappé

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Roberto Mancini, le sélectionneur de l'Italie, a adressé un message inhabituel à Kylian Mbappé, la star de la France, avant la confrontation entre les deux équipes demain en Ligue des nations.

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Un mois après leur match nul en France (1-1), « les Bleus » affronteront l'équipe d'Italie demain jeudi à Milan, dans le cadre de la Ligue des Nations.

L'absence de Kylian Mbappé, la star de la France, est confirmée pour cette rencontre, en raison de son indisponibilité consécutive à une blessure aux ischio-jambiers.

Zinédine Zidane, le sélectionneur de la France, a confirmé son absence pour le match de Ligue des Nations contre l'Italie, déclarant en conférence de presse : « Oui, Kylian ne sera pas disponible demain. Il a ressenti quelques douleurs, et nous ne prendrons pas de risque avec lui. C'est dommage de perdre des joueurs, mais cela fait partie du jeu. J'espère que la blessure n'est pas grave et qu'il sera de retour dimanche. »

Avant la confirmation de l'absence de Mbappé, Roberto Mancini, le sélectionneur de l'Italie, s'était présenté en conférence de presse et avait plaisanté au sujet de Mbappé, à propos du match de demain.

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Mancini a demandé au joueur français de ne pas participer au match de demain, affirmant que son équipe disposait de nombreux joueurs de talent.

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Mancini a déclaré sur le ton de la plaisanterie : « Je conseille à Mbappé de ne pas prendre de risque. Il a une Ligue des champions à disputer avec le Real Madrid. En plus de Mbappé, il y a d'excellents joueurs comme Doué, Olise et Barcola. La France reste une grande équipe. »

Des absences frappent le camp des Bleus

Les soucis de Zidane ne s'arrêtent pas à Mbappé, car l'équipe de France souffre d'une série d'absences marquantes avant les matchs contre l'Italie et la Turquie.

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Tchouaméni a quitté le rassemblement après s'être blessé, tandis que l'absence de Marcus Thuram et de Pierre Kalulu a été confirmée alors qu'ils entraient dans les plans de la sélection. La liste initiale avait pour sa part enregistré l'absence de plusieurs éléments offensifs en raison de blessures, notamment Ousmane Dembélé, Magnes Akliouche et Esteban Lepaul.

Zidane avait convoqué Marcus Thuram dans la liste avant de le perdre par la suite à cause d'une blessure, et il a dû procéder à des ajustements supplémentaires dans ses choix, parmi lesquels l'appel d'Eli Junior Kroupi pour pallier son absence, puis le recours à Maghnes Akliouche après la blessure de Tchouaméni.

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Les chances de qualification de la France

L'équipe de France aborde la confrontation face à l'Italie, prévue demain soir jeudi dans la ville de Milan, avec plus d'un objectif, car l'importance de ce sommet attendu ne se limite pas à la lutte entre les deux leaders du premier groupe de la Ligue des Nations, mais s'étend à l'obtention de la qualification pour les quarts de finale, avec la possibilité de terminer la phase de groupes en tête avant la dernière journée.

L'équipe de France, dirigée par Zinédine Zidane, possède un avantage clair dans les calculs du groupe, après avoir totalisé 10 points en quatre matchs, contre 7 points pour l'Italie et 6 pour la Belgique, tandis que la sélection turque ferme la marche sans aucun point.

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La rencontre aller entre la France et l'Italie s'était soldée par un match nul 1-1, lors d'une partie marquée par une erreur de Lucas Da Cunha qui avait provoqué le but italien de l'égalisation. Mais l'équipe de France aborde le match de jeudi avec pour objectif d'assurer son passage en quarts de finale, avant de songer à décrocher la première place.

L'équipe de France a son destin entre ses mains, car un match nul face à l'Italie lui suffit pour s'assurer de terminer le groupe aux première ou deuxième places, et donc de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Nations, sans avoir besoin d'attendre le résultat de la dernière journée, selon un rapport de la chaîne française RMC.

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Cela intervient dans un contexte de concurrence directe entre l'Italie et la Belgique pour la deuxième place qualificative, les deux sélections se rencontrant dimanche prochain à Bruxelles, ce qui rend l'obtention d'un point par la France sur la pelouse de San Siro suffisante pour éviter de se retrouver dans des calculs compliqués concernant la qualification.