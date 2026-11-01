Vidéo : que s'est-il passé entre Diaz et Zabiri après le coup de sifflet final ?

Dans une scène reflétant l'esprit sportif et la relation amicale entre les joueurs marocains, l'accolade entre Brahim Díaz, la star du Real Madrid, et Yasser Zabiri, l'ailier du Racing Santander, a attiré tous les regards après le coup de sifflet final de la rencontre qui a opposé les deux équipes sur la pelouse de l'El Sardinero.

Le Real Madrid a signé une victoire méritée face à son hôte, le Racing Santander, sur le score de (3-0), lors de la rencontre qui les a réunis dans le cadre du championnat d'Espagne, permettant au club merengue de poursuivre sa série de victoires et de décrocher son sixième succès consécutif.

Les hommes de l'entraîneur portugais José Mourinho ont réduit l'écart avec le FC Barcelone, leader du classement, à 3 points, confortant leur place à la troisième position dans la course au titre de Liga.

Le Real Madrid a abordé la rencontre avec l'ambition de poursuivre ses victoires, après avoir suivi le succès de son rival traditionnel, le FC Barcelone, face à Alavés sur un large score de (6-1), se trouvant ainsi contraint de remporter les trois points et de ne pas laisser le leader creuser l'écart.

À l'issue du match, Brahim Díaz et Yasser Zabiri ont échangé une accolade dans une scène amicale, reflet de la bonne relation qui unit le duo marocain, loin de l'atmosphère de compétition sur le rectangle vert.