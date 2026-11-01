Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Vidéo : que s'est-il passé entre Diaz et Zabiri après le coup de sifflet final ?

B. Diaz
Y. Zabiri
Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
AEK Athenes vs Real Madrid
AEK Athenes
Ligue des Champions
Maroc vs Niger
Maroc
Niger
Africa Cup of Nations Qualification
Maroc
Espagne
Grèce
Niger
Algérie

Loin du vacarme de la victoire

100 % Sport
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Accès en direct et à la demande aux 380 matchs de la saison, avec les grandes affiches du Real Madrid, du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid.

✅ Idéal pour les purs fans de football, car la plateforme regroupe LaLiga avec d'autres compétitions majeures (comme la Ligue 1 selon le niveau d'abonnement choisi).

✅ Une interface et des fonctionnalités entièrement dédiées à la consommation sportive (statistiques en direct, résumés, formats courts).

Prix de départ14,99 € par mois
Divertissement Global
Disney+ logo

Disney+

✅ Bien que ce soit une plateforme de divertissement, Disney+ propose exactement les mêmes 10 matchs de LaLiga par week-end que DAZN, sans aucune restriction.

✅ Grâce à son forfait avec publicité, la plateforme offre l'option la plus abordable du marché français pour suivre le football espagnol.

✅ Permet de combiner son abonnement football avec l'immense catalogue de séries et de films de Disney, Marvel, Star Wars et FX au sein d'une seule et même application.

Prix de départ5,99 € par mois

Dans une scène reflétant l'esprit sportif et la relation amicale entre les joueurs marocains, l'accolade entre Brahim Díaz, la star du Real Madrid, et Yasser Zabiri, l'ailier du Racing Santander, a attiré tous les regards après le coup de sifflet final de la rencontre qui a opposé les deux équipes sur la pelouse de l'El Sardinero.

Le Real Madrid a signé une victoire méritée face à son hôte, le Racing Santander, sur le score de (3-0), lors de la rencontre qui les a réunis dans le cadre du championnat d'Espagne, permettant au club merengue de poursuivre sa série de victoires et de décrocher son sixième succès consécutif.

Les hommes de l'entraîneur portugais José Mourinho ont réduit l'écart avec le FC Barcelone, leader du classement, à 3 points, confortant leur place à la troisième position dans la course au titre de Liga.

Le Real Madrid a abordé la rencontre avec l'ambition de poursuivre ses victoires, après avoir suivi le succès de son rival traditionnel, le FC Barcelone, face à Alavés sur un large score de (6-1), se trouvant ainsi contraint de remporter les trois points et de ne pas laisser le leader creuser l'écart.

À l'issue du match, Brahim Díaz et Yasser Zabiri ont échangé une accolade dans une scène amicale, reflet de la bonne relation qui unit le duo marocain, loin de l'atmosphère de compétition sur le rectangle vert.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google