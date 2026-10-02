Lors d'une soirée riche en souvenirs pour Zinédine Zidane au Stade de France, Michael Olise est venu ajouter une touche nouvelle à la célébration, en inscrivant un superbe but qui a remis en lumière l'une de ses armes de prédilection avec l'équipe de France.

Olise a récompensé son entraîneur Zidane d'un but remarquable lors de la rencontre entre la France et l'Italie, en parvenant à faire trembler les filets sur un coup franc direct, dans une soirée qui a vu un accueil historique réservé à la légende du football français lors de son apparition sur la pelouse du stade national.

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Le but d'Olise est survenu de superbe manière, après avoir décoché une frappe puissante du pied gauche depuis les abords de la surface de réparation, la balle venant se loger au fond des filets. L'attaquant de l'équipe de France porte ainsi son total à 9 buts internationaux sous le maillot des Bleus.

Ce but revêt une importance particulière pour Olise, qui a redécouvert l'arme du coup franc direct avec l'équipe de France, son dernier but de cette manière remontant à la rencontre face à la Croatie en quart de finale de la Ligue des nations, le 23 mars 2025.

Il aura ainsi fallu 558 jours à Olise pour marquer de nouveau sur coup franc direct avec l'équipe de France, apposant sa signature lors d'une soirée exceptionnelle pour Zidane, qui a eu droit à un accueil chaleureux de la part des supporters du Stade de France avant le coup d'envoi de la rencontre.

Le but d'Olise a réuni le présent et les souvenirs du passé en une seule soirée : alors que Zidane faisait son retour au Stade de France sous les acclamations du public, après de longues années de brio sous le maillot des Bleus, Olise est apparu pour inscrire un superbe but et offrir à son entraîneur un nouveau moment de célébration au début de son aventure avec l'équipe de France.







