Vidéo : officiel, Mohamed Salah rejoint Trabzonspor

Trabzonspor a officialisé aujourd'hui la signature de la star égyptienne Mohamed Salah, dans le cadre d'un transfert libre, mettant ainsi un terme à l'un des dossiers les plus captivants du mercato estival.

Le club turc a publié sur ses comptes officiels une vidéo de la première apparition de Salah sous le maillot de Trabzonspor, accompagnée de la légende : « Sous le maillot grenat et bleu pour la première fois devant les caméras, et premier message aux immenses supporters de Trabzonspor. »

Le capitaine de l'équipe d'Égypte a adressé un message aux supporters du club dans cette vidéo, en déclarant : « Aux supporters de Trabzonspor, êtes-vous prêts ? À bientôt. »

Il a ajouté en turc : « Bize Her Yer Trabzon ».

Cette expression est un slogan célèbre des supporters de Trabzonspor, dont la signification littérale est : « Partout, c'est Trabzon pour nous », c'est-à-dire que les supporters du club se considèrent chez eux où qu'ils aillent. C'est une expression d'appartenance et de fierté envers le club.

Ce transfert intervient après plusieurs jours de développements accélérés. Trabzonspor avait dans un premier temps annoncé être entré en négociations officielles avec Salah, avant de confirmer la date d'arrivée du joueur en Turquie, où il devait passer les tests médicaux et finaliser les formalités de son transfert, avant l'annonce officielle de la signature.

Le transfert de Salah tire le rideau sur une longue période de spéculations quant à sa prochaine destination, après que son nom a été associé à plusieurs clubs ces dernières semaines, notamment Besiktas en Turquie, l'Atlético de Madrid en Espagne, ainsi qu'Al-Ittihad et Al-Diriyah du championnat saoudien, sans oublier l'intérêt de clubs du championnat américain.

La star égyptienne a finalement choisi de poursuivre son parcours sur le continent européen, par la porte de Trabzonspor, qui compte sur sa grande expérience pour mener l'équipe sur les plans national et continental durant la nouvelle saison.

Le transfert de Salah ouvre une nouvelle page dans la carrière de l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football égyptien, après avoir mis fin à son aventure historique avec Liverpool, qui aura duré neuf ans, au cours desquels il a récolté de nombreux titres, notamment la Premier League, la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs et la Supercoupe d'Europe, en plus d'une longue série de succès et de records individuels.

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