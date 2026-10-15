Vidéo : moqueries et erreur sur le prochain adversaire, Dembélé lâche ses bombes dans une interview télévisée étrange

Ousmane Dembélé, la star du Paris Saint-Germain, a saisi l'occasion de rappeler à tout le monde qu'il demeure une force décisive, en inscrivant un but lors de la victoire face à Manchester City, quelques jours seulement après une prestation en dents de scie avec l'équipe de France durant la Ligue des nations.

Ousmane Dembélé s'est lâché lors d'un entretien accordé à la chaîne Canal+, après la victoire de son équipe, le Paris Saint-Germain, 4-2 face à Manchester City en Ligue des champions.

Le lauréat du Ballon d'Or 2025, auteur du deuxième but parisien contre Manchester City, a répondu avec beaucoup d'ironie aux consultants de la chaîne.

Bien qu'il ait d'abord été très sérieux dans ses réponses, il a laissé éclater son agacement lorsqu'il a été interrogé sur les critiques dont il a fait l'objet pendant son passage avec l'équipe de France.

Dembélé a déclaré : « On s'en fiche complètement que les gens aient douté de nous ; on est en octobre, il faut être performant dans la première partie de saison et se préparer pour la seconde. »

Cette réponse n'a pas suffi aux journalistes de la chaîne, qui ont insisté pour savoir s'il allait répondre à ses détracteurs après la trêve internationale.

Dembélé a alors répondu : « Est-ce que j'ai eu envie de remettre les choses en place ? Non, pas du tout. Il y a eu une trêve internationale, puis je suis parti en vacances (il rit)... En fait, je vais peut-être en demander encore (d'autres vacances). »

Il a poursuivi : « On sait que l'équipe a beaucoup de qualité. C'était un bon match face à un Manchester City solide. On a eu de grands espaces, on a très bien joué, surtout en première période, on a été très efficaces dans la surface. En seconde période, on a relâché, et quand on relâche, on le paie. »

Après un message de félicitations de la star française Samir Nasri, Dembélé a ajouté : « Ils m'ont critiqué pendant dix ans, et ça ne va pas changer, n'est-ce pas ? Merci Samir, on comprend ce que tu ressens. »

Ousmane a avoué son amour pour la Ligue des champions, affirmant : « J'aime vraiment jouer les mardis et les mercredis... surtout quand je reviens de vacances. »

Dembélé, qui n'a été titulaire que lors de trois des six matches de championnat de France cette saison, a ajouté en riant : « Est-ce que je vais prolonger mes vacances ce week-end ? C'est possible, peut-être même jusqu'au mois de mars. La décision revient au coach (il rit). »

Dembélé a clôturé son étrange entretien sur Canal+ par une question : « Maintenant on joue contre... Le Havre, je crois ? »

Le plus amusant, c'est qu'Ousmane s'est trompé : le prochain match du Paris Saint-Germain sera face à Strasbourg, samedi prochain en championnat de France.







