VIDEO : Moise Kean, l’incroyable raté qui a fait perdre la Juve

D’ores et déjà qualifiée pour la Ligue des Champions, la Juventus n’a plus rien à jouer en cette fin de saison de Serie A, et tant mieux pour Moise Kean. Car ce vendredi, l’attaquant italien - qu’on peut difficilement qualifier de "buteur" aujourd’hui - a littéralement coûté trois points à son équipe face au Genoa (1-2).

Seul face au but vide…

Titularisé par Massimiliano Allegri, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a d’abord vu Paulo Dybala ouvrir le score après la pause (48e). Il a tenté de l’imiter par la suite dans l’optique de faire le break, mais ce sont bien les Génois qui ont égalisé avant le temps additionnel (87e) !

L'article continue ci-dessous

À lire : Chelsea tient son nouveau propriétaire !

Un coup dur pour les Bianconeri, qui ont toutefois eu la balle de match pour sécuriser les trois points. Sur un énième contre, Alvaro Morata s’est parfaitement emmené le ballon avant de servir Kean sur un plateau… mais il a manqué le cadre, de manière assez incroyable !

🇮🇹 #SerieA 😱😱😱 QUEL RATE DE MOISE KEAN !!!!!

😬 L'Italien avait la belle de match devant le but vide et dévisse complètement... pic.twitter.com/BO9Kx17XQ5 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 6, 2022

Dur. Et encore plus dur quand, au bout du temps additionnel, Domenico Criscito a transformé le penalty de la victoire pour le Genoa ! Trois points tendaient les bras à la Vieille Dame au bout du pied de Kean, ce sera finalement zéro.