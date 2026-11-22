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Milan poursuit sa série en Serie A en signant une troisième victoire consécutive, obtenue ce dimanche face à Frosinone (5-1), dans le cadre de la 12e journée du championnat italien.

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Les buts milanais ont été inscrits par Gabriele Calvani, joueur de Frosinone, contre son camp à la 4e minute, Gonçalo Ramos (19e), Ardon Jashari (48e), Alfadio Cissé (60e) et Christian Pulisic (68e).

L'unique but de Frosinone a été marqué par Patrizio Masini à la 25e minute, lors d'une rencontre dominée par Milan.

Milan porte son total à 27 points et occupe la quatrième place, à cinq longueurs du leader, la Lazio, tandis que Frosinone reste bloqué à 20 points, au septième rang.

Milan frappe d'entrée

Les visiteurs ont connu un début de match tonitruant : au bout de 90 secondes, une frappe de Patrizio Masini, déviée par Sankhon Diawara, a fini sa course sur la barre transversale.

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Mais Milan a ouvert le score quelques instants plus tard, lorsqu'Adrien Rabiot a déjoué le piège du hors-jeu sur une passe en profondeur de Luka Modrić avant d'adresser un centre destiné à offrir un but facile à Christian Pulisic. L'intervention de Gabriele Calvani a finalement envoyé le ballon dans ses propres filets.

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Milan a doublé la mise sur un contre d'école, lancé par Gonçalo Ramos après avoir récupéré le ballon dans les pieds de Calvani. Diego Moreira s'est jeté sur une passe en profondeur de Yunus Musah et a servi Rabiot, qui a à son tour remis le ballon au Portugais pour un but tout fait. Il s'agissait de son premier but avec son club depuis le 18 octobre.

Frosinone est revenu dans la partie grâce à un but de Patrizio Masini à la 25e minute.

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Ardon Jashari est entré en jeu en seconde période, Musah glissant au poste d'arrière gauche, et ce choix a immédiatement porté ses fruits, puisque le milieu de terrain a inscrit son premier but sous le maillot rossonero.

Ramos a adressé un long ballon à Rabiot, qui a glissé une passe en profondeur à Jashari, lancé sur le côté gauche. Plutôt que de centrer pour l'attaquant, ce dernier a envoyé une frappe puissante du pied gauche sous la barre, dans un angle fermé.

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Frosinone a maintenu la pression, et seule une intervention désespérée de Musah a empêché Anthony Oyono de reprendre le centre de Schmid. Ramos est ensuite sorti après avoir ressenti une douleur.

Alfadio Cissé l'a remplacé et n'a pas tardé à marquer à son tour après son entrée en jeu.

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Le but a d'abord été refusé pour hors-jeu, avant que l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) n'en confirme la validité.

Milan a ensuite marqué en contre, à la suite d'un nouveau corner de Frosinone, pour porter le score à 5-1 : Pulisic a chipé le ballon à Aleksa Terzić dans sa propre moitié de terrain, s'est projeté vers l'avant et a habilement trompé Palmisani d'un ballon piqué.