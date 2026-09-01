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Al Ahli v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Vidéo : Mendy met Al-Ahli en difficulté lors du clasico, et Al-Hilal gâche l'occasion

Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Saudi Pro League
Édouard Mendy
Arabie saoudite
Sénégal

Al Hilal a pris l'avantage tôt dans le match

  Édouard Mendy, le gardien d'Al-Ahli, a commis une erreur étrange lors du match face à Al-Hilal, ce mardi, dans le cadre de la Roshn Saudi League.

Al-Hilal a reçu son hôte Al-Ahli au stade « Kingdom Arena » ce mardi soir dans un match reporté de la troisième journée de la compétition nationale.

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À la 32e minute, les joueurs d'Al-Ahli ont tenté de faire circuler le ballon devant leur surface pour ressortir vers l'avant et lancer une attaque construite, mais Al-Hilal a exercé un pressing intense, contraignant Ziyad Al-Johani à remettre le ballon à son gardien Mendy.

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Alors que tout le monde s'attendait à ce que Mendy dégage le ballon au loin, le gardien l'a saisi à la main sous la pression de l'attaque d'Al-Hilal, ce qui a amené l'arbitre à siffler une faute contre lui.

Al-Hilal a été très près de marquer, puisque le coup franc a été tiré depuis l'intérieur de la surface de réparation, d'une manière remarquable, mais la frappe de Theo Hernández est passée juste à côté du poteau.

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Le score indiquait alors une avance d'Al-Hilal de deux buts à zéro, et inscrire le troisième aurait signifié, avec une très forte probabilité, sceller la rencontre de manière précoce.

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