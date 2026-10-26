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Abobakr El Mokadem
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Vidéo : Mbappé se moque du Barça après le Clásico en un seul mot

FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
Kylian Mbappé
Espagne
France

Les deux buts du Real Madrid ont été inscrits

Le Français Kylian Mbappé, star du Real Madrid, a décrit la victoire face au Barça, hier dimanche lors du Clasico de Liga, en un seul mot.

Mbappé a inscrit les deux buts du Real Madrid lors de la victoire 2-1 face au Barça hier.

Lors d'un appel vidéo avec l'humoriste Elyas Djadel, en compagnie du créateur de contenu Noah Lonsi, il y a eu un moment amusant pour l'attaquant français, qui semblait très heureux.

Pendant l'appel, Mbappé a décrit la victoire face au Barça d'un ton ironique : « NORMAAAAAL ».

L'ancien joueur du Paris Saint-Germain a confirmé son début de saison exceptionnel en inscrivant 14 buts en 13 matches toutes compétitions confondues, envoyant un message fort quelques heures avant la cérémonie de remise du Ballon d'Or, qui se tiendra ce lundi à Londres.

Cette victoire a permis au Real Madrid de réduire l'écart à trois points avec le Barça, leader du Championnat d'Espagne, après avoir mis fin à la série d'invincibilité du club catalan en Liga.

Le bilan de Mbappé face au Barça

Il convient de rappeler que Mbappé a affronté le Barça 11 fois dans sa carrière, remportant 4 victoires, s'inclinant à 6 reprises et faisant match nul une fois.

Mbappé a disputé 4 matches face au Barça sous le maillot du Paris Saint-Germain, en remportant deux, faisant match nul dans un et perdant une rencontre.

Sous le maillot du Real Madrid, il a disputé 7 matches, en remportant deux et s'inclinant à 5 reprises.

Au total, Mbappé a inscrit 14 buts dans les filets du Barça en 11 matches.



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