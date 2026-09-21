Vidéo : les regards de Ronaldo résument les débuts de Jesus avec le Portugal

Cristiano Ronaldo, le capitaine de la sélection du Portugal, a fortement attiré l'attention lors de l'apparition de Jorge Jesus, le nouvel entraîneur, à son premier entraînement avec le « Brésil d'Europe ».

Jesus avait dirigé l'entraînement de Ronaldo à Al-Nassr la saison passée, le menant vers la conquête du titre de la Roshn Saudi League, avant de partir pour prendre les rênes du Portugal, puis de convoquer « Il Dottore » lors du premier rassemblement.

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Le compte de la sélection du Portugal a publié sur la plateforme « X » une vidéo du premier entraînement de Jesus avec le « Brésil d'Europe », et pendant qu'il s'adressait aux joueurs à l'intérieur de la salle de sport, Ronaldo a regardé son coéquipier Diogo Dalot, souriant d'une manière traduisant son admiration pour les propos du « vieux Portugais ».

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Ronaldo et Jesus entretiennent une relation formidable, apparue lors de son passage sur le banc d'Al-Nassr, « Il Dottore » ayant été une raison principale de sa venue à la tête d'« Al-Alami » grâce à un appel téléphonique.

Jesus devrait diriger la sélection du Portugal lors des deux premiers matches de la Ligue des nations de l'UEFA contre le pays de Galles et la Norvège, respectivement les 24 et 27 septembre.