Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Vidéo : le vœu du fils de Rice réunit Gordon et Yamal dans un « cliché exceptionnel »

Angleterre vs Espagne
Angleterre
Espagne
UEFA Nations League A
D. Rice
L. Yamal
A. Gordon
Angleterre
Espagne

Que s'est-il passé ?

Dans une scène marquante à l'issue de la confrontation entre l'Espagne et l'Angleterre en Ligue des nations, Anthony Gordon a tenu à exaucer le souhait du fils de son coéquipier Declan Rice, en demandant à Lamine Yamal de poser pour une photo souvenir avec lui, dans un moment qui a réuni les joueurs des deux sélections loin de l'ambiance de la compétition.

Gordon s'est dirigé vers Yamal après le match et lui a expliqué que le fils de Rice souhaitait prendre une photo avec lui, ce que la star du Barça a accepté avec plaisir, se rapprochant de l'enfant pour immortaliser l'instant, tandis que Rice, absent lors de la rencontre, se chargeait de prendre la photo, avant de serrer la main de Yamal et de repartir.

Yamal avait joué un rôle de premier plan dans la victoire de l'Espagne face à l'Angleterre 3-2 lors du match qui les a opposées hier en Ligue des nations, après avoir inscrit un but pour la sélection espagnole, tandis que Gordon a marqué un but pour l'Angleterre.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google