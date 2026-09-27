Vidéo : le vœu du fils de Rice réunit Gordon et Yamal dans un « cliché exceptionnel »

Dans une scène marquante à l'issue de la confrontation entre l'Espagne et l'Angleterre en Ligue des nations, Anthony Gordon a tenu à exaucer le souhait du fils de son coéquipier Declan Rice, en demandant à Lamine Yamal de poser pour une photo souvenir avec lui, dans un moment qui a réuni les joueurs des deux sélections loin de l'ambiance de la compétition.

Gordon s'est dirigé vers Yamal après le match et lui a expliqué que le fils de Rice souhaitait prendre une photo avec lui, ce que la star du Barça a accepté avec plaisir, se rapprochant de l'enfant pour immortaliser l'instant, tandis que Rice, absent lors de la rencontre, se chargeait de prendre la photo, avant de serrer la main de Yamal et de repartir.

Yamal avait joué un rôle de premier plan dans la victoire de l'Espagne face à l'Angleterre 3-2 lors du match qui les a opposées hier en Ligue des nations, après avoir inscrit un but pour la sélection espagnole, tandis que Gordon a marqué un but pour l'Angleterre.