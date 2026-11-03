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Karim Malim
Traduit par

Vidéo : le Real Madrid rend hommage à Jesús de Miguel à sa manière

J. de Miguel
J. Owono
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Dans un geste humain qui témoigne de la solidarité du monde sportif face à des drames qui dépassent le cadre de la compétition, le Real Madrid a tenu à rendre hommage à Jesús de Miguel, joueur de Tenerife, décédé ce mardi à l'âge de 30 ans, des suites de la grave blessure subie lors du match de son équipe face à Andorre, dans un accident tragique qui a bouleversé le football espagnol.

Cette initiative du club madrilène est venue témoigner de son soutien à la famille du joueur disparu, et partager la peine de ses coéquipiers, de son club et de tous ses admirateurs, à la suite de l'accident effroyable survenu lors de la rencontre qui opposait Tenerife à Andorre au stade « Heliodoro Rodríguez López ».

Les dernières minutes de la rencontre ont été marquées par des instants tragiques, après que l'attaquant a été victime d'une violente collision avec le gardien de l'équipe visiteuse, Jesús Owono, dans le temps additionnel.

De Miguel courait depuis le milieu de terrain pour mener une contre-attaque lorsque le gardien est sorti de sa surface de réparation pour tenter d'intercepter le ballon, avant que son genou ne heurte la poitrine et le visage de l'attaquant, qui s'est alors effondré au sol, inconscient, au milieu d'un vent de panique parmi les joueurs des deux équipes.

Les joueurs se sont empressés de réclamer l'intervention urgente du staff médical, et les tentatives de secours de l'attaquant ont débuté sur la pelouse pendant plusieurs minutes, avant son transport sur un brancard vers l'ambulance, qui l'a emmené à l'hôpital universitaire Nuestra Señora de Candelaria.

Les détails de l'accident ont révélé que le joueur a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire, ce qui a nécessité l'intervention des équipes médicales pour procéder à des manœuvres de réanimation durant son transport à l'hôpital. Les tentatives ont permis de rétablir son pouls, mais il est resté inconscient, avant d'être admis en unité de soins intensifs dans un état critique.

Au cours des premières heures de la matinée de mardi, le club de Tenerife a annoncé la détérioration de l'état neurologique du joueur, avant de publier un communiqué ultérieur confirmant son décès, mettant ainsi fin aux tentatives de le sauver après ce tragique accident.

Le Real Madrid rend un dernier hommage à Jesús de Miguel

De son côté, le Real Madrid a rendu hommage au joueur disparu à travers un communiqué officiel publié sur son site Internet, dans lequel on peut lire : « Le club, son président et son conseil d'administration présentent leurs sincères condoléances et leur compassion à l'occasion du décès de Jesús de Miguel, joueur du club de Tenerife, qui s'en est allé à l'âge de 30 ans. »

Le communiqué ajoute : « Le club exprime sa profonde tristesse et sa solidarité envers sa famille, ses coéquipiers, son club et tous ses proches en ces moments difficiles. Repose en paix. »

Le club madrilène ne s'est pas contenté de ce communiqué de condoléances, mais a tenu à perpétuer la mémoire du joueur par un geste humain poignant, tous les membres de l'équipe ayant observé une minute de silence avant le début de l'entraînement, en hommage à sa disparition et en signe de solidarité avec sa famille et la famille du football espagnol.

Le Real Madrid se prépare à affronter l'AEK Athènes au stade « OPAP Arena », dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Europe.

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