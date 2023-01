VIDÉO – Le magnifique but de Karim Benzema contre Bilbao

En déplacement chez une solide équipe basque, Karim Benzema s'est à nouveau érigé comme le sauveur du Real. Grâce à un magnifique but en volée.

Après une première partie de saison presque parfaite et des prestations toujours plus impressionnantes en Liga, le Real Madrid connaît une sérieuse baisse de régime post-Coupe du monde. Moins tranchants devant, plus friables derrière, les Madrilènes connaissent des difficultés contre n'importe quel adversaire. Mais dans ce toujours difficile déplacement à Bilbao, les Merengue ont pu compter sur un magnifique but de Karim Benzema pour ouvrir la marque.

Largement dominés durant le premier quart d'heure, les Madrilènes ont, comme à leur habitude, frappé quand on s'y attendait le moins. Après avoir résisté tant bien que mal, les hommes de Carlo Ancelotti ont marqué sur leur première réelle occasion grâce à l'inévitable Karim Benzema. Cette volée du Français permet au Real de mener à la pause et de recoller, provisoirement, à 3 points du Barça.