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Le Borussia Dortmund a profité de son regain de forme à l'entame de la seconde période pour revenir dans le match face à Arsenal, en égalisant lors de la rencontre disputée à l'Emirates Stadium, mardi soir, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

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Le but est intervenu à la 55e minute par l'intermédiaire de Maximilian Beier, qui a conclu une superbe action initiée par le jeune défenseur João Gado. Ce dernier s'est lancé dans une puissante percée balle au pied depuis le cœur de sa propre moitié de terrain, échappant au pressing de Christos Tzolis avant de remonter vers les zones offensives.

Âgé de 19 ans, Gado a fait preuve d'une belle vision du jeu en poursuivant sa course balle au pied jusque dans la moitié de terrain d'Arsenal, avant de servir Beier au moment idéal, offrant à son coéquipier l'occasion de défier la défense londonienne.

Beier a reçu le ballon aux abords de la surface de réparation et s'est habilement défait du marquage de Gabriel Magalhães, avant de le placer sur son pied gauche, son préféré, et de décocher une frappe à ras de terre précise qui a trompé le gardien Kepa Arrizabalaga pour l'égalisation à 1-1.

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Ce but a valeur de rachat pour l'attaquant allemand, qui avait manqué une occasion franche quelques minutes plus tôt, à la 48e minute précisément. Il a ensuite su traduire en but la montée en puissance de son équipe en seconde période, ramenant la rencontre à son point de départ.

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Grâce à ce but, Beier porte son total à 3 réalisations en 18 matchs disputés toutes compétitions confondues lors de la saison 2026-2027, lui qui avait inscrit deux buts en Bundesliga et délivré 3 passes décisives, selon les statistiques de la saison avant la rencontre face à Arsenal.

En Ligue des champions, l'attaquant allemand a inscrit son premier but lors de sa cinquième apparition dans la compétition cette saison, après 4 matchs disputés sans marquer, pour un total de 188 minutes de jeu avant d'affronter le club anglais.

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Avec ce but de Beier, le Borussia Dortmund compte désormais 34 buts toutes compétitions confondues cette saison, dont 8 en Ligue des champions.

Arsenal avait ouvert le score à la 10e minute par Viktor Gyökeres, à la réception d'une passe de Noni Madueke, mais Dortmund s'est montré bien plus présent après la pause, se récompensant par l'égalisation et relançant le suspense dans ce duel.

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