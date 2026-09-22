Yan Diomandé, le joueur du Real Madrid, a répondu de manière indirecte au commentaire adressé par la chanteuse Loredana au sujet de son transfert, en ayant recours à une vidéo publiée sur TikTok plutôt qu'en entrant dans une confrontation directe.

Le joueur de 19 ans est apparu à bord du bus du Real Madrid, remuant les lèvres sur la chanson « Migbo » du chanteur Cetlo, dont les paroles évoquent la résilience et le fait de se débarrasser des envieux, dans un message qui semblait adressé à ses détracteurs, notamment à Loredana, l'épouse de la star du Barça Karim Adeyemi, selon ce qu'a publié le site du journal allemand Bild.

Les paroles de la chanson choisie par Diomandé comprenaient : « 140 millions... c'est ce qu'ils ont demandé. Ils continueront toujours à nous critiquer, mais nous continuerons à monter. »









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La réponse de Diomandé est intervenue après le commentaire de Loredana, l'épouse de Karim Adeyemi, joueur du Barça, sur l'une de ses précédentes publications sur Instagram, où elle s'était contentée d'écrire « 140 millions », dans une allusion claire qui semblait moquer la valeur du transfert du joueur au Real Madrid.

Bild a affirmé : « Loredana a supprimé son commentaire par la suite, mais son message a suscité une large réaction, d'autant plus qu'Adeyemi a rejoint le Barça le même été pour environ 22 millions d'euros seulement. Diomandé a rejoint le Real Madrid à l'issue de négociations au cours desquelles son nom a été associé à un transfert vers Liverpool, pour un montant de base de 120 millions d'euros, avec la possibilité que la transaction grimpe jusqu'à 140 millions grâce aux bonus, faisant de lui le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du club après Jude Bellingham. »

Mais les débuts du joueur avec le Real Madrid n'ont pas été à la hauteur de la valeur du transfert, puisqu'il a disputé 8 matches sans marquer le moindre but, se contentant d'une seule passe décisive.

En revanche, Adeyemi a entamé son aventure avec le Barça de façon plus marquante, après avoir inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives en 8 matches, ce qui a accentué la comparaison entre les deux joueurs, notamment au vu de l'écart important entre la valeur des deux transferts.

Cette même vidéo avait suscité le mécontentement d'une partie des supporters du Real Madrid, d'autant qu'elle a été publiée quelques heures seulement après la défaite face à l'Atlético 2-1 dans le derby de Madrid.

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