Le but du remplaçant français Michael Olise, la star du Bayern Munich, à la 88e minute, a déclenché une joie folle chez Zinédine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, lors de la rencontre face à la Belgique, lundi soir, dans la deuxième journée de la Ligue des nations, ce but étant intervenu à un moment décisif pour offrir aux Bleus une victoire palpitante.

Dès que les filets belges ont tremblé, Zidane n'a pas pu se contenir : il a couru à toute vitesse dans la zone technique avant de frapper un ballon devant lui avec une extrême puissance, dans une célébration qui reflétait l'ampleur de sa joie devant ce but ayant offert à la sélection de son pays une précieuse victoire dans les dernières minutes.









Le but d'Olise a offert à la France sa deuxième victoire consécutive dans la compétition, après que les Bleus ont entamé leur parcours lors de la première journée par une victoire sur la Turquie sur le score d'un but à zéro, la sélection française poursuivant ainsi son solide début en Ligue des nations et récoltant le maximum de points après deux journées.

La troupe de l'entraîneur Zidane compte 6 points en tête du groupe, tandis que la Belgique, dirigée par Mark van Bommel, a subi sa première défaite, s'arrêtant à 3 points à la troisième place, à la différence de buts derrière l'Italie, dauphine.

Il convient de rappeler que Zidane a pris en main l'équipe de France, succédant à Didier Deschamps, qui a quitté les Bleus après la fin de la Coupe du monde 2026, où la France a terminé à la quatrième place.



